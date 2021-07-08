«دبي الرياضي» و«الإقامة» يبحثان سبل التعاون

المصدر: دبي - البيان الرياضي

التقى اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور العميد علي عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية والمستشار القانوني لإقامة دبي.

والعقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والدكتور محمد الأنصاري مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المجلس. تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف لتعزيز مكانة مدينة دبي في مجال السياحة الرياضية.

جهود

وقال اللواء محمد أحمد المري إن دولة الإمارات بذلت جهوداً جبارة في تنمية السياحة الرياضة، أثمرت بشكل بارز في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في قطاع السياحة الرياضية، من خلال توفير البنية التحتية واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، مشيراً إلى أن الدولة تشجع سكانها من مواطنين ومقيمين وزوار على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة بهدف تعزيز صحة المجتمع، كما أن التعاون المستمر مع مجلس دبي الرياضي وطرح أفكار جديدة يأتي استمراراً لتعزيز هذه النجاحات في مجال السياحة الرياضية.

من جانبه، أكد سعيد حارب، أن دبي مدينة متميزة تمتلك كل مقومات السياحة الرياضية، حيث لديها الكثير من التسهيلات والامتيازات، إلى جانب قدرتها على استيعاب الملايين من الزوار، كما تتوفر العديد من التسهيلات في مرافق للياقة البدنية، إلى جانب أنها تنظم أكثر من 400 حدث رياضي على مدار العام، وأشار أن لدبي تاريخاً رياضياً يغطي رياضات التراث.

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