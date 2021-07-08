محمد بن هزام: الارتباط بالتكنولوجيا أصبح حتمياً في عالم الكرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الارتباط بالتكنولوجيا أصبح أمراً حتمياً وضرورياً في عالم كرة القدم، والتطور التقني يساعد في مواجهة الكثير من التحديات، ومنها قطاع كرة القدم، واتحاد الإمارات لكرة القدم، كان سباقاً في توظيف التقنية المتقدمة في خدماته العامة، وكان من أوائل الاتحادات في المنطقة التي استخدمت تقنية الفيديو «الفار» في مجال التحكيم».

تطوير

كما أوضح الظاهري، حرص الاتحاد، على توفير كل سبل النجاح للحكام، لأن التحكيم، الركيزة الأساسية التي تقود المسابقات المحلية إلى بر الأمان، وتسهم في تطوير الكرة الإماراتية، ولأن هذا العنصر مهم جداً في اللعبة الشعبية الأولى، فقد أولى مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، اهتماماً كبيراً بقطاع التحكيم، ضمن استراتيجيته، ورؤية 2038».

شراكة

وتابع: «قمنا قبل أيام، بالاستعانة بخبرات كبيرة في عالم التحكيم، لتطوير منظومة قضاة الملاعب، ولإيماننا الكبير بأهمية هذا القطاع، نوقع عقد شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقنية الفيديو، لتوفير بيئة تقنية عالية الجودة لقضاة الملاعب، تساعدهم في عملهم».

يذكر أن، اتحاد الإمارات لكرة القدم، قد أعلن عن تعاقده مع شركة Hawk- Eye «عين الصقر»، المتخصصة في تقنية الفيديو «الفار»، ضمن جهود الاتحاد لتطوير قطاع التحكيم والارتقاء به، من خلال الاستعانة بإحدى الشركات الكبرى المعروفة على مستوى العالم في مجال هذه التقنية.

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