النصر يواجه قرطاجنة ودياً 27 الجاري

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يلتقي النصر فريق قرطاجنة الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني في تجربة ودية في الـ 27 الجاري على ملعب لامنغا خلال معسكره الخارجي في إسبانيا الذي ينطلق 10 الجاري ويستمر حتى 7 أغسطس المقبل.

ويخوض العميد 4 تجارب ودية ضد قرطاجنة وآخرها أمام ديبورتيفو ألافيس 6 أغسطس المقبل ومباراتين ضد اثنين من الفرق التي تعسكر في المنطقة نفسها مثل العين أو الوحدة أو الرائد السعودي.

وتنتهي المرحلة الأولى لتحضيرات النصر بدبي غداً قبل المغادرة إلى إسبانيا بعد غد على متن رحلة عادية إلى مدريد ثم التوجه عبر رحلة داخلية إلى مدينة أليكانتي التي ستحتضن الفترة الأولى للمعسكر. ونقل النصر تدريباته مساء أول من أمس إلى الملعب الفرعي بقلعة العميد بعدما تركزت التحضيرات اليوم الأول على صالة الجيم.

من جهة أخرى، انضم لاعب منتخب الرأس الأخضر، ريان مينديز إلى تدريبات النصر بعد شفائه من الإصابة التي عانى منها في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي، والتي تسببت في استبعاده من معسكر منتخب بلاده خلال يونيو الماضي.

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