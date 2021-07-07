الجزيرة يدشّن إعداده بالفحوصات الطبية اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يدشن الجزيرة إعداده للموسم الجديد اليوم بإجراء الفحوصات الطبية المعتادة، على أن تنطلق التدريبات البدنية بعد 48 ساعة حال الفراغ من الفحوصات وتأكيد سلامة جميع عناصر الفريق الذي يغيب عنه الدوليون الذين منحهم الجهاز الفني راحة لمشاركتهم مع المنتخب مؤخراً على أن ينضم اللاعبون للإعداد لاحقاً. وسيتواجد المدرب الهولندي مارسيل كايزر مع الفريق بداية من الحصة التدريبية الأولى مع كامل طاقمه الفني الذي وصل أبوظبي خلال الأيام الماضية، على أن تتواصل التدريبات الإعدادية اليومية عبر معسكر مفتوح بعد أن قرر النادي المواصلة بالنهج ذاته الموسم الماضي مكتفياً بالمعسكر المحلي، وحسب البرنامج الإعدادي سيؤدي الفريق عدداً من المباريات الودية، منها مباراة أمام اتحاد جدة يوم 24 الجاري، حسب الاتفاق بين الناديين، دون أن يتم تأكيد اللقاء بشكل قاطع.

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