شباب الأهلي يبدأ تدريباته تحضيراً للموسم الجديد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

بدأ الفريق الأول وفريق تحت 21 سنة بنادي شباب الأهلي مساء أول من أمس، تدريباتهم استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه 19 أغسطس المقبل، بلقاء فريق الإمارات في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، بعدما أنهى اللاعبون مرحلة الفحوص الطبية واللياقة البدنية في مركز تداوي الطبي.

وقاد تدريبات الفريق الأول، المدرب الوطني مهدي علي، واقتصرت على تدريبات خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية، وشهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين، مع منح اللاعبين الدوليين أيام إجازة إضافية، لإنهاء الموسم متأخرين عن زملائهم بالفريق، بسبب مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في الدور الثاني للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ولا يزال هناك عدد من اللاعبين الدوليين يقضون إجازاتهم وعائلتهم خارج الدولة، مثل محمد جمعة «بيليه» ووليد عباس، وفور عودتهم إلى الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة، سينضمون لزملائهم في تدريبات «فرسان دبي»، والذي يسعى الموسم المقبل، إلى الدفاع عن ألقاب كأس سوبر الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

تركيز

كما يسعى شباب الأهلي إلى المنافسة بقوة على درع دوري الخليج العربي، باعتباره أحد المرشحين بقوة لنيل اللقب، بناءً على إنهائه المثير للموسم، وصعوده من المركز السادس إلى الثالث، إضافة إلى خوضه تحد جديد في دوري أبطال آسيا، وهي البطولة التي تأهل فيها مباشرة إلى دور المجموعات، بعد تتويجه بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكشف مدربه مهدي علي، أن التركيز سيكون عليها أكبر في نسخة 2022.

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