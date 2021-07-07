مدرب الأولمبي يستفسر عن سر غياب لاعبي الوحدة

المصدر: متابعة – العوضي النمر

استفسر الإسباني دينيس سيلفا المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن سر عدم انضمام لاعبي الوحدة عبد الله أنور ومنصور الحربي للمعسكر الخارجي في صربيا، ضمن استعدادات الأبيض للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة أكتوبر المقبل، خاصة أنه في حاجة للوقوف على مستواهما قبل انطلاقة التصفيات.

وقامت لجنة المنتخبات بتكثيف اتصالاتها مع إدارة الوحدة، من أجل تذليل أي صعاب تحول دون انضمام اللاعبين لمعسكر المنتخب إلى جانب زملائهما، وكانت المفاجأة، اعتذار النادي عن عدم انضمام اللاعبين للمعسكر، بحجة أن اللوائح لا تسمح بانضمام لاعب الأولمبي خلاف أيام «فيفا»، وأن الفريق الوحداوي يستعد لبطولة دوري أبطال آسيا، وقال مسؤولو اتحاد الكرة لإدارة الوحدة، نعم اللوائح لا تسمح، ولكن مصلحة المنتخب فوق أي اعتبار، خاصة أن المدرب جديد، وبحاجة ماسة للتعرف إلى قدرات وإمكانات اللاعبين.

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