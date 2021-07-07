مجلس إدارة النصر يهنئ راشد بن حمدان

المصدر: دبي- البيان الرياضي

هنأ مجلس إدارة نادي النصر، الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بمناسبة تعيينه رئيساً لنادي النصر الثقافي الرياضي، متمنياً له التوفيق والنجاح، لقيادة العميد لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، أصدر بصفته حاكم إمارة دبي، السبت الماضي، القرار رقم /‏23/‏ لسنة 2021، بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيساً لنادي النّصر الثقافي الرياضي.

مستقبل

وأكد أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على ضرورة تضافر الجهود لاستكمال مسيرة التطور والازدهار، وقال: إننا إذ نهنئ أنفسنا بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيساً لنادي النصر الثقافي الرياضي، فهو خير خلف لخير سلف، وسيقود العميد بكل جدارة واقتدار، للمضي قدماً نحو مستقبل مشرق مليء بالنجاحات والإنجازات.

وأننا جميعاً في القلعة الزرقاء، نعمل بروح الفريق الواحد، وسنبذل قصارى جهدنا في الفترة القادمة، التي تتطلب تضافر الجهود في سبيل استكمال مسيرة التطور والازدهار، وتحقيق طموحات الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بإعادة نادي النصر إلى مكانه الطبيعي، لتصبح المرحلة المقبلة، علامة فارقة ومضيئة في تاريخ العميد.

حدث

من جهته، وصف عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، تعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيساً لنادي النصر، بالحدث التاريخي، والعلامة الفارقة، وقال: نشهد حدثاً تاريخياً، سيشكل علامة فارقة في تاريخ العميد، بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيساً لنادي النصر الثقافي الرياضي، وأننا في نادي النصر، سنعمل معاً.

وسنتكاتف جميعاً تحت قيادة رئيس النادي، وسنعمل وفق توجيهاته، في سبيل الوصول إلى جميع الأهداف التي نتطلع إليها في المرحلة المقبلة، التي سندخلها برغبة كبيرة من أجل العودة بشكل أقوى، وتحقيق المزيد من البطولات، التي تليق باسم ومكانة نادي النصر.

دعم

كما صرح إبراهيم الفردان رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، بأن العميد يدخل محطة تاريخية جديدة، ستكون حافلة بالإنجازات والنجاحات، وقال: محطة تاريخية جديدة يدخلها نادي النصر، بإسناد منصب رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي يحمل الإرث الراسخ في الدعم والرعاية اللا محدودين للعميد، من والده المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وأوضح عبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، يتمتع بالكفاءة والحنكة، وكسب خبرة واسعة، من خلال رئاسته لمجلس إدارة النادي لسنوات طويلة، وقال:

«عملنا تحت قيادة الشيخ راشد بن حمدان في نادي النصر لسنوات، وقد لمسنا فيها تمتعه بالكفاءة والحنكة، وحرصه الشديد على مصلحة العميد، وإعلاء رايته عالية خفاقة في سماء الرياضة الإماراتية».

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