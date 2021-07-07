أحمد بن محمد: إصرار رياضيينا على التواجد في الأولمبياد يعكس الوعي بقيمة الوطن

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على أن مشاركة أبناء الإمارات في أولمبياد طوكيو أهم محفل رياضي متعدد الألعاب على مستوى العالم يعد حدثاً ذا أهمية كبيرة لكونه يحمل طابعاً مميزاً وفريداً من نوعه ينتظره آلاف الرياضيين كل أربع سنوات.

وأضاف سموه أن ما شهدته الرياضة والحركة الأولمبية على حد سواء منذ بدء جائحة كورونا وإصرار الرياضيين من أبناء الوطن على الاستعداد للتواجد في دورة الألعاب الأولمبية يدل على مدى الوعي بقيمة تمثيل الوطن ورفع رايته أمام العالم بأكمله حين يقدم أبناؤنا الغالي والنفيس لتحقيق أفضل النتائج الممكنة والظهور المشرف الذي يليق بمكانة وسمعة الدولة.

ووجه سموه الوفد الرياضي المشارك بالكامل بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة المنظمة للألعاب، بما يعكس روح التضامن والتعاون بين الأسرة الأولمبية انطلاقاً من إيمان اللجنة الأولمبية الوطنية بتطبيق المبادئ والقيم الأولمبية السامية التي ستسفر عن إنجاح الحدث ومضيه قدماً في تحقيق أهدافه وغاياته بإقامة نسخة مميزة من دورة الألعاب الأولمبية.

وأشار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن التاريخ يذكر دائماً أبناء الوطن المخلصين الذين وضعوا اسم الإمارات نصب أعينهم وعملوا واجتهدوا وثابروا من أجل تسجيل اللحظات المضيئة في كبريات المحافل والاستحقاقات، والتي تبقى في قائمة أصحاب الإنجازات والميداليات الملونة، لاسيما وإن كانت تلك النجاحات في محفل بحجم دورة الألعاب الأولمبية.

وكشفت اللجنة الأولمبية الوطنية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، أمس،عن الوفد الإماراتي المشارك بأولمبياد طوكيو والتي تقام خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل إذ يشارك 6 رياضيين في 4 ألعاب هي الرماية، الجودو، السباحة، وألعاب القوى.

وأكد أحمد الطيب أن وفد الإمارات سيضم 18 عضواً منهم 6 رياضيين هم سيف بن فطيس الذي يفتتح مشاركتنا في الحدث بمسابقة رماية الإسكيت والتي تنطلق يومي 25 و26 من الشهر الجاري، وفيكتور سكرتوف الذي يخوض منافسات تحت 73 كغ برياضة الجودو في الـ26 من الشهر الجاري.

كما يخوض يوسف المطروشي سبّاح منتخبنا الوطني منافسات 100 متر حرة في اليوم الذي يليه، فيما يشارك إيفان رومارنكو بمسابقة فوق 100 كغ بالجودو في ال30 من الشهر الجاري، قبل أن يختتم حسن النوبي عداء منتخبنا الوطني مشاركاتنا بسباق 100 متر يوم الـ31 من يوليو الجاري، كما تشارك فاطمة الحوسني في منافسات قذف القرص ضمن مسابقات ألعاب القوى.

فيما تم تسمية أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية مديراً للوفد.

وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على ضرورة استثمار الفرصة المتاحة لأبناء الإمارات في المشاركة بأكبر وأهم المحافل الرياضية التي تتجه إليها أنظار العالم لمتابعة المستويات البارزة من الأبطال والبطلات والتعرف على القصص الملهمة والتحديات وراء كل إنجاز.

مشيراً إلى أن رياضيي الإمارات لديهم من العزيمة والإصرار ما يمكنهم من تحقيق أفضل النتائج في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة والمتابعة والحرص المستمر من قبل سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على مؤازرة الرياضيين.

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