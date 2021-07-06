أحمد بن محمد : التاريخ يذكر أبناء الوطن المخلصين الذين وضعوا اسم الإمارات نصب أعينهم

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن مشاركة أبناء الإمارات في أولمبياد طوكيو 2020 أهم محفل رياضي متعدد الألعاب على مستوى العالم يعد حدثا ذا أهمية كبيرة لكونه يحمل طابعاً مميزاً وفريداً من نوعه ينتظره آلاف الرياضيين كل أربع سنوات.

وأشار سموه إلى أن التاريخ يذكر دائما أبناء الوطن المخلصين الذين وضعوا اسم الإمارات نصب أعينهم وعملوا واجتهدوا وثابروا من أجل تسجيل اللحظات المضيئة في كبريات المحافل والاستحقاقات والتي تبقى في قائمة أصحاب الإنجازات والميداليات الملونة لاسيما إن كانت تلك النجاحات في محفل بحجم دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة.

وأضاف سموه أن ما شهدته الرياضة والحركة الأولمبية على حد سواء منذ بدء جائحة كورونا وإصرار الرياضيين من أبناء الوطن على الاستعداد للتواجد في دورة الألعاب الأولمبية يدل على مدى الوعي بقيمة تمثيل الوطن ورفع رايته أمام العالم بأكمله حين يقدم أبناؤنا الغالي والنفيس لتحقيق أفضل النتائج الممكنة والظهور المشرف الذي يليق بمكانة وسمعة الدولة.

ووجه سموه الوفد الرياضي المشارك بالكامل بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة المنظمة للألعاب بما يعكس روح التضامن والتعاون بين الأسرة الأولمبية انطلاقا من إيمان اللجنة الأولمبية الوطنية بتطبيق المبادئ والقيم الأولمبية السامية التي ستسفر عن إنجاح الحدث ومضيه قدماً في تحقيق أهدافه وغاياته بإقامة نسخة مميزة من دورة الألعاب الأولمبية.

وأعرب سموه عن ثقته التامة في الوفد الرياضي المشارك بالحدث مشيرا إلى الروح العالية المعروفة لأبناء الإمارات والتي دائما ما تظهر في مثل تلك المناسبات الرياضية والدور البارز الذي يضطلع به كل من يمثل الدولة في إبراز حضارتها وثقافتها وتميزها في كافة المجالات بين دول العالم.

من جهته أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على ضرورة استثمار الفرصة المتاحة لأبناء الإمارات في المشاركة بأكبر وأهم المحافل الرياضية التي تتجه إليها أنظار العالم لمتابعة المستويات البارزة من الأبطال والبطلات والتعرف على القصص الملهمة والتحديات وراء كل إنجاز.

وأشار إلى أن رياضيي الإمارات لديهم من العزيمة والإصرار ما يمكنهم من تحقيق أفضل النتائج في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة والمتابعة والحرص المستمر من قبل سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على مؤازرة الرياضيين والتأكيد على دورهم الفاعل ورسالتهم السامية التي يرسخونها لدى كل مشاركة بأن الإمارات نموذج يحتذى به في إرساء قيم المودة والمحبة والإخاء.

وأشاد معاليه بجهود الرياضيين طوال الفترة الماضية خلال مراحل الإعداد الداخلية والمعسكرات الخارجية التي تسبق المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية وكذلك فرق العمل باللجنة الأولمبية الوطنية وسفارة الدولة لدى اليابان لما تقدمه من جهود ملموسة وواضحة لتسهيل مهمة الوفد المشارك بالكامل مع إطلاع الجميع على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية باليابان والتعليمات الصحية المختلفة، كما أشاد بدور الاتحادات الرياضية في التنسيق والمتابعة مع اللجنة الأولمبية وتوفير كافة المعلومات اللازمة لتسجيل الرياضيين.

و اعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية رسميا صباح اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر الهيئة العامة للرياضة في دبي عن مشاركة وفد الإمارات بدورة الألعاب الأولمبية الـ 32 في العاصمة اليابانية طوكيو والتي تقام خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل ، إذ يشارك 6 رياضيين في 4 ألعاب هي الرماية والجودو والسباحة وألعاب القوى.

حضر المؤتمر الصحفي محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة وعمر عبد الرحمن آل علي مدير الشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة وعدد من ممثلي الاتحادات الرياضية المشاركة في الدورة.

وأعلن أحمد الطيب عن تفاصيل المشاركة إذ يضم وفد الإمارات بأولمبياد طوكيو 18 عضواً منهم 6 رياضيين هم سيف بن فطيس الذي يفتتح مشاركتنا في الحدث بمسابقة رماية الاسكيت والتي تنطلق يومي 25و26 من الشهر الجاري وفيكتور سكرتوف الذي يخوض منافسات تحت 73 كغ برياضة الجودو في 26 يوليو الجاري الجاري.

ويشارك يوسف المطروشي سباح منتخبنا الوطني في منافسات 100 متر حرة في 27 يوليو الجاري فيما يشارك إيفان رومارنكو بمسابقة فوق 100 كغ بالجودو في 30 يوليو الجاري قبل أن يختتم حسن النوبي عداء منتخبنا الوطني مشاركاتنا بسباق 100 متر في 31 يوليو الجاري ، كما تشارك فاطمة الحوسني في منافسات قذف القرص ضمن مسابقات ألعاب القوى فيما تم تسمية أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية مديراً للوفد.

وكشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن الزي الرسمي للوفد الرياضي المشارك بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو كما خصصت اللجنة رمز الاستجابة السريع "الكيو أر " لتحميل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بمشاركة وفدنا والتي قامت بإعدادها إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة.

ويشارك الحكم الدولي للكرة الطائرة حامد محمد الروسي الحمادي في إدارة مباريات الكرة الطائرة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بناءً على الدعوة المرسلة من الاتحاد الدولي للعبة إلى اتحاد الإمارات للكرة الطائرة.

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