«بومايد» يودع قلعة «فرسان دبي»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ودع عبد المجيد حسين «بومايد» عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، قلعة «فرسان دبي»، بعد مشوار طويل وحافل بالإنجازات مع فرق كرة القدم بالنادي، وآخرها الفوز بثلاثية الموسم الماضي، كأس سوبر الخليج العربي، كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ونشر «بومايد»، والذي سبق وعمل مشرفاً على فريقي كرة القدم الأول والرديف بنادي شباب الأهلي، رسالة وداعية للاعبي ومحبي شباب الأهلي، عبر حسابه الشخصي في «انستغرام»، قائلاً: سنين طويلة مرت، وتحولات كثيرة حصلت، وإنجازات كبيرة تحققت، ويبقى الكيان في القلب، وشكراً لكم من القلب، لقد آن الأوان.

وتجاوب نجوم شباب الأهلي، مع الرسالة ونشروا رسائل شكر لـ«بومايد» عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بجهوده خلال سنوات عمله مع فرق كرة القدم بالنادي، وتمنوا له التوفيق والنجاح في حياته المستقبلية.

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