لي بروبرت لإدارة الحكام وميلين مديراً فنياً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

في إطار المساعي الرامية لتطوير أداء الحكام الإماراتيين ورفع مستوياتهم، أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن تعيين الإنجليزي لي بروبرت مديراً لإدارة الحكام، وريتشارد ميلين مديراً فنياً.

وجاء اختيار لي بروبرت استناداً إلى خبرته الميدانية الواسعة في مجال التحكيم، والتي تمتد لأكثر من عشرين عاماً بوصفه حكماً عاملاً بالاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، على الجانب الآخر يعتبر ريتشارد ميلين المدير الفني الجديد لإدارة الحكام، من المتخصصين المميزين في مجالات التدريب والتأهيل الرياضي، حيث عمل مسؤولاً إقليمياً عن تطوير وتدريب الحكام.

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