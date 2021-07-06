الشارقة والوحدة يلتقيان ذهاباً وإياباً لحسم التأهل إلى ربع نهائي «أبطال آسيا»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على توصيات لجنة المسابقات، لإعادة جدولة مباريات الأدوار الإقصائية في بطولتي كأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا لعام 2021، اعتباراً من الدور ربع النهائي، لتقام من جولة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب.

مما يعني أن الشارقة والوحدة، سيلعبان مباراتين ذهاباً وإياباً بعد تأهلهما إلى الدور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة الآسيوية، فيما سيخوض الفائز من مجموع المباراتين، مواجهة واحدة بداية من الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2021، ونوه المكتب التنفيذي، إلى إنه اعتمد مقترح إقامة ربع نهائي، وقبل نهائي دوري أبطال آسيا، بنظام التجمع لمنطقتي الشرق والغرب، ووافق على فتح باب تقديم الطلبات للاتحادات الوطنية من غرب آسيا، لاستضافة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 من جولة واحدة، بعدما تم تعديل الموعد ليقام يوم 23 نوفمبر المقبل، بدلاً من مباراتي ذهاباً وإياباً يومي 21 و27 من الشهر نفسه.

قيود

وأشار الاتحاد إلى أن القرار اعتمد بعد الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات التي تفرضها جائحة «كوفيد-19»، والقيود المفروضة على السفر في مختلف أرجاء القارة، ولتقليل سفر الأندية المشاركة، مع الالتزام بحماية صحة وسلامة جميع اللاعبين والفرق والمسؤولين وكافة أطراف اللعبة

واعتمد المكتب التنفيذي، روزنامة مسابقات الأندية لعام 2022 في دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، مع الأخذ بعين الاعتبار، استمرار وجود المخاطر وعدم اليقين، وتقرر الاستمرار بإقامة مباريات البطولتين بنظام التجمع، وتقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة فقط.

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