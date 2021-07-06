30 لاعباً أجنبياًعلى أجندة أنديتنا.. والحسم قبل 19 أغسطس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ما تزال أنديتنا تسابق الزمن بحثاً عن 30 لاعباً لإكمال قوائم فرقها الأولى من اللاعبين الأجانب والمحدد عددهم بـ 56 لاعباً موزعين على 14 فريقاً بواقع 4 لاعبين لكل ناد، ولم ينجح سوى النصر والوصل رسمياً فقط، في إكمال الرباعي الأجنبي، بعد تجديد النصر للاعبيه مهدي عبيد وضياء سبع وتوزي وريان مينديز، وتغيير الوصل لأجانبه، والتعاقد مع ميشيل اراخو وراميرو بينيتي وبوتكر وادريلسون سيلفا.

ويوزع باقي اللاعبين الأجانب المطلوب التعاقد معهم قبل انطلاقة الموسم الجديد المقررة في 19 أغسطس 2021، على الأندية الـ 12 المتبقية، إذ يحتاج الجزيرة، إلى لاعبين أجنبيين، مع التأكيد على بقاء ثولاني سيريرو وميلوس كوسانوفيتش، ورغم أن الفريق في الموسم الماضي، اعتمد بشكل كبير على اللاعبين المواطنين، إلا أن الأمر في الموسم الجديد، سيكون مختلفاً، لأن مشوار الفريق سيكون أكثر صعوبة، مع سعيه للحفاظ على اللقب، وحرص المنافسين على تحقيق الانتصارات على البطل.

منافسة

فيما يبحث بني ياس عن لاعب أجنبي واحد، بعد شراء عقد نيكولاس خيمينيز، عقب نهاية فترة الإعارة، وتجديد عقدي ايفكوفيتش وسواريز، وتسعى إدارة النادي ليكون هذا اللاعب من الطراز «السوبر» الآسيوي، حتى يتمكن «السماوي» من مواصلة عروضه ونتائجه القوية التي أبقته في دائرة الصراع على درع الدوري حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، والتي أنهاها في المركز الثاني، إلى جانب دعم مشوار الفريق في مشاركته بدوري أبطال آسيا 2022.

ويسعى شباب الأهلي إلى التعاقد مع لاعبين أجنبيين، مع بقاء كارلوس إدواردو، وعودة عزيز غاييف من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب، والتوجه الكبير برحيل كارتابيا، وتأكد عودة جلال الدين ماشاربيوف إلى ناديه النصر، بعد نهاية فترة الإعارة، ويحتاج الشارقة إلى 3 لاعبين أجانب، بعد الإبقاء فقط على أوتابيك شوكوروف، ورحيل أيغور كورنادو إلى الاتحاد السعودي، ومرض سواريز الذي أنهى مشواره مع الفريق.

وكذلك يبحث العين عن 3 صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوفه، سعياً للعودة إلى دائرة المنافسة، بعد تجديد التعاقد فقط مع لابا كودجو، والوحدة يحتاج إلى لاعب أجنبي، مع إبقائه على عمر خريبين وميونغ، والتعاقد مع جواو بيدرو، واتحاد كلباء أبقى على بينيل مالابا، وتعاقد مع روبرت زولغ ورولاند فارجا، لذا فـ «النمور» يحتاج إلى لاعب أجنبي واحد، فيما يحتاج خورفكان إلى لاعبين أجنبيين، بعد تعاقده مع أسامة رشيد، وتجديد عقد دودو.

صعوبات

نجح أيضاً، عجمان في التعاقد مع ميرال، ويتبقى له 3 لاعبين أجانب، ولكن الأنباء تؤكد أنه وصل إلى مراحل متقدمة في أكثر من صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق، خاصة بعدما تمكن من تجديد استعارة اللاعب المقيم لياندرو سباداسيو، من نادي شباب الأهلي، ويحاول «البرتقالي»، تجنب الضغوط التي تعرض لها في الموسم الماضي، بعدما كان مهدداً بالهبوط حتى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.

وهناك 3 أندية، تواجه صعوبات كثيرة في العثور على صفقات لاعبيها الأجانب، وهي الظفرة الذي يبدو أن هذا الأمر سيتطلب منه بعض الوقت، مع تغيير مجلس إدارة النادي مؤخراً، وعدم التعاقد حتى الآن مع مدرب لقيادة الفريق في الموسم الجديد، والعروبة والإمارات الصاعدان إلى دوري الخليج العربي في موسمه الجديد 2021-2022، واللذان يبحثان عن اللاعبين الأجانب الأربعة لكل منهما، مع ضرورة التنويه، إلى أن الإمارات لم يتعاقد حتى الآن مع مدرب جديد لقيادة الفريق في عالم المحترفين.

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