الوصل يتدرب من دون ليما وسالمين

المصدر: دبي - علي شدهان

عاد فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى التدريبات في معقله بزعبيل استعداداً للموسم الجديد بعد فترة راحة استمرت أسابيع في ختام الموسم الماضي، وتم منح الدوليين علي سالمين وفابيو ليما إجازة لمدة 21 يوماً بعد مشاركتهما مع المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة. وستندرج التدريبات ضمن معسكر إعداد داخلي فضل القائمون على شؤون الوصل أن يقام في دبي، ويشتمل على خوض 4 وديات، أبرزهما مع الاتحاد السعودي والرفاع البحريني.

تفاؤل

وعبر سالم ربيع سالم، المشرف العام على فريق الوصل، عن تطلعه أن تكون البداية مبشرة بالخير في ظل التفاؤل الذي يسود أجواء التدريبات بتقديم الأفضل في الموسم الجديد، مقارنة بالمواسم السابقة. وقال سالم: نأمل أن يكون التركيز على تطبيق تعليمات المدرب والالتزام بالتدريبات وفق المطلوب للوصول للجاهزية الكاملة مع بداية الموسم.

واعتبر أن إنجاز صفقات اللاعبين الأجانب مبكراً، أمر إيجابي من أجل دخولهم في الأجواء وتعزيز الانسجام بين المجموعة بأكملها، وهم اللاعبون الذين تم اختيارهم بالتنسيق مع المدرب هيلمان، مشيراً إلى أن إقامة المعسكر في دبي، يعد الخيار الأنسب نتيجة وباء «كورونا».

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