راشد بن حمدان لـ « البيان»: هدفنا استكمال ما خطط له حمدان بن راشد في النصر

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ثمّن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة تعيينه رئيساً لنادي النصر الثقافي الرياضي، مؤكداً تسخير كل الجهود والإمكانات من أجل مواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات، التي حققها العميد تحت قيادة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكم إمارة دبي، أصدر أول من أمس، القرار رقم /‏‏‏23/‏‏‏ لسنة 2021، بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيساً لنادي النّصر الثقافي الرياضي.

وقال الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم: «أجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بالثقة الغالية، وأجد نفسي أمام تشريف وتكليف كبيرين، لخدمة هذا الكيان الرياضي الكبير، واستكمال مسيرة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي ترك لنا إرثاً عظيماً، سنعمل على الحفاظ عليه، وتعزيز مكاسبه، حتى يواصل دوره المجتمعي والرياضي الرائد، وأن يكون الرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية باللاعبين في جميع الألعاب.وأضاف: هدفنا في المرحلة المقبلة، استكمال كل ما خطط له المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والسير على خطاه، لتعزيز مسيرة الإنجازات، حتى يكون النصر في القمة، ومنافساً على جميع البطولات.

وهنأ عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس شركة النصر لكرة القدم، الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بمناسبة تعيينه رئيساً لنادي النصر، مؤكداً أنه امتداد لمدرسة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وقال أبو الشوارب: تعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيساً للنادي، مكسب عظيم للعميد، وهو اختيار صادف أهله، إنه قائد شاب، يؤمن بالعمل، ومواجهة التحديات، ويجسد الأمل بمستقبل واعد للنصر، كما كان يراه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ووصف أبو الشوارب، الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بالرجل المناسب، لأنه الأكثر خبرة، بحكم تجربته الواسعة في تسيير مجلس إدارة النادي منذ سنوات، وهو على دراية تامة بكافة الأمور الإدارية والمالية.

وأكد أن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، يملك الحكمة والرؤية الثاقبة، والقدرة على استشراف المستقبل، فضلاً عن حبه الكبير للنصر، مشيراً إلى أن مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، يتشاور مع سموه حول كل القرارات التي تهم مسيرة الفريق الأول.

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