«أبيض الشاطئية» يستعد لكأس أوكرانيا الودية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يُواصل منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية تدريباته اليومية في ملعب اتحاد الكرة ضمن معسكره الداخلي المقام حالياً في دبي استعداداً للسفر إلى أوكرانيا للمشاركة في بطولة كأس أوكرانيا الدولية الودية التي ستقام في العاصمة كييف للفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري بمشاركة منتخبات أوكرانيا «المستضيف»، الإمارات، عُمان وتركيا.

وتأتي المشاركة في بطولة كأس أوكرانيا الودية ضمن برنامج إعداد منتخبنا لبطولة كأس العالم في روسيا للفترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل، وذلك في مجمع لوجنيكي الأولمبي. و سيلعب منتخبنا أولى مبارياته في البطولة أمام شقيقه منتخب عُمان يوم 21 يوليو.

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