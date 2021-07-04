كورناردو يوافق على عرض اتحاد جدة وينتظر موافقة الشارقة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشفت وكيلة أعمال البرازيلي أيغور كورناردو نجم الشارقة، أن اللاعب وافق رسمياً على عـرض الاتحاد جدة السعودي، وإنه تتبقى فقط موافقة ناديه الشارقة.

وفي الوقت نفسه، أشارت أنباء إلى أن الشارقة فـي طريقه للموافقة على عرض الاتحاد، بعدما تم رفعه ليصبح 45 مليون ريال سعودي للشارقة، وراتب سنوي للاعب 20 مليون ريال.

وكان الشارقة، قد تعاقد مع كورونادو لاعب وسط باليرمو الإيطالي عام 2018، لمدة أربعة مواسم، تنتهي في صيف 2022، في صفقة كلفت خزينة النادي 5.4 مليون يورو.

وسبق أن خاض كورونادو، تجارب احترافية في سويسرا ومالطا، بالإضافة إلى إيطاليا، وكان نادي الشارقة، بوابته نحو الملاعب العربية، ونجح في قيادة الفريق إلى تحقيق درع دوري الخليج العربي في موسم 2019-2020.

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