«الشارقة الرياضي» يطلق دبلوم «الإدارة الرياضية الاحترافية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أطلق مجلس الشارقة الرياضي، أول برامج النسخة الثانية للدبلومات المهنية ضمن ستة برامج دبلوم تم اعتمادها، وهو «دبلوم الإدارة الرياضية الاحترافية»، وذلك بنادي ضباط شرطة الشارقة، حيث يأتي ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا»، حيث يشارك في الدبلوم 25 دارساً من مختلف الأندية الرياضية والتخصصية، إضافة إلى مرشحين من بعض المؤسسات الحكومية الشركاء الإستراتيجيين للمجلس، حيث يتكون البرنامج من 100 ساعة تدريبية بما يعادل 20 يوماً ويستمر إلى شهر سبتمبر المقبل.

حضر انطلاق البرنامج عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الذي ألقى المحاضرة الأولى وتناولت موضوع القيادة الحديثة في الإدارة الرياضية، ومريم يوسف الحوسني مدير إدارة الإستراتيجية والأداء وموظفي المجلس، حيث يحاضر في البرنامج عدد من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين في علوم الإدارة الرياضية وخبراء في المجال الرياضي.

وبهذه المناسبة قال عيسى هلال الحزامي: أطلقنا الدبلوم الأول الذي سيكون مخصصاً للإدارة الرياضية الاحترافية ونثني على الاهتمام الكبير للمشاركة من قبل المنتسبين الذين يمثلون مختلف الأندية الرياضية والتخصصية بالإمارة، كما أن مشاركة مرشحين من المؤسسات الحكومية بالإمارة يدل على أهمية البرنامج وأثره الإيجابي الكبير الذي سينعكس على الدارسين مستقبلاً، ويولي له المجلس أهمية لما له من قيمة كبيرة وإضافة حقيقية، خاصة وأن المحاضرات يتولى تقديمها أصحاب خبرة من الأساتذة الأكاديميين وخبراء في المجال الرياضي بحيث يأتي متكاملاً من كافة النواحي، ويعمل على تحقيق الأهداف التي ينشدها المجلس في هذا الصدد.

واختتم: نشكر الشركاء الاستراتيجيين وكذلك القيادة العامة لشرطة الشارقة على التعاون مع المجلس في تنظيم هذا البرنامج الذي سيكون له فوائده الكبيرة والتي تصب تجاه خطط المجلس بتكوين القيادات الشابة التي تسهم في تعزيز مستقبل الرياضة بالإمارة ودفع عجلة التميز الرياضي بتأهيل الشباب والارتقاء بقدراتهم في مجال الإدارة الرياضية والعمل على أن تكون إمارة الشارقة مؤهلة بالكوادر البشرية التي تعكس قيمة وأهمية الرياضة والإمكانيات الكبيرة المتاحة لها والدعم اللا محدود الذي تحظى به لتحقيق الأهداف والتطلعات.

وبدورها قالت مريم يوسف الحوسني: يناقش البرنامج العديد من المواضيع والمستجدات الخاصة بالإدارة الرياضية، وتتضمن قيادة المؤسسات الرياضية باحترافية والتنظيمات الرياضية في المجال الرياضي والأسس العلمية للإدارة الرياضية واستشراف المستقبل الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية والحوكمة في المؤسسات الرياضية والإدارة المالية في المؤسسات الرياضية والتسويق الرياضي في المؤسسات الرياضية وإدارة الأزمات والمخاطر في القطاع الرياضي والتميز المؤسسي في المجال الرياضي.

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