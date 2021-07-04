كلباء يواصل التعاقدات بضم الدولي المجري فارجا

المصدر: كلباء – محمد فضل

أعلن نادي اتحاد كلباء عن تعاقده مع الدولي المجري رولاند فارجا " 31 عاماً " قادماً من فريق إم تي كيه بودابست المجري في صفقة انتقال حر.

وحضر توقيع العقد مع اللاعب المجري علي كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء.

ويجيد فارجا الذي لعب من قبل في صفوف المنتخب المجري اللعب في خط الهجوم حيث من المنتظر أن يمثل الإضافة الحقيقية إلى جانب الثنائي الدولي التوجولي بينال ملابا والنمساوي روبروت زولغ نجم بوخوم الألماني الذي وقع قبل 48 ساعة على صفقة انتقاله لتشكيلة " النمور".

وخضع كل من فارجا وزولغ للفحوص الطبية والقياسات البدنية تمهيداً لانضمامهما لتجمع الفريق الذي سيكون يوم الثلاثاء المقبل بحضور معظم لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة المدرب خورخي داسيلفا.

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