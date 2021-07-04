اراخو وصلاوي وراميرو يصل دبي

المصدر: دبي-علي شدهان

تعاقد الوصل مع الأوروغواياني ميشيل اراخو، محترفا في فريق النادي الأول لكرة القدم للموسم الجديد، بعد اجتيازه الفحص الطبي الذي جرى له قبل الإعلان عن التعاقد معه رسميا، بالتزامن مع وصول زميله البرازيلي راميرو بينيتي إلى دبي تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفهود بعد نجاحه في الفحوصات الطبية المعتادة.

مبادرة هيلمان

وبادر البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل إلى استقبال راميرو في مطار دبي الدولي، تماما كما فعل مع الثلاثي اراخو وبوتكر وسيلفا.

الصفقة الثالثة

وبإعلان التعاقد مع اراخو رسميا، يكون الوصل قد أتم الصفقة الثالثة من الرباعي الأجنبي بعد تعاقده مع البرازيلي بوتكر ومواطنه ادريلسون سيلفا، وبانتظار إكمال الرباعي الأجنبي بالتعاقد مع راميرو محترفا رابعا.

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