تطورات جديدة بين العميد ومونيز

المصدر: (دبي-عدنان الغربي )

كشفت وسائل إعلام برازيلية عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي النصر للاعب رودريغو مونيز (20 عاماً) مهاجم نادي فلامنغو البرازيلي، مؤكدة أنها تسير في مصلحة العميد بعدما توقفت في وقت سابق بسبب عدم التوافق بشأن العرض المالي. وقالت المصادر نفسها: إن العرض الأخير الذي تقدم به النصر يتضمن عقداً لمدة 3 سنوات بقيمة مالية مغرية مع انتفاع فلامنغو بـ50 % من قيمة عقد اللاعب في حال تم بيعه إلى فريق آخر و40 % للعميد. كما أوضحت أن حظوظ انتقاله إلى النصر أصبحت أكبر لأنه الأفضل من بين كل العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة ومن بينها عرض أتلتيكو مدريد.

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