6 أندية تدشّن تحضيراتها للموسم الجديد

المصدر: دبي-عدنان الغربي

دشّنت 6 أندية تحضيراتها للموسم الكروي الجديد 2021 - 2022، الذي ينطلق بإقامة مباريات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي يومي 19 و20 أغسطس المقبل تعقبها الجولة الثانية يومي 25 و26 من الشهر نفسه قبل التوقف الأول بهدف فسح المجال لتجمع منتخبنا الوطني لكرة القدم، وهذه الأندية هي الوحدة والنصر والشارقة والوصل وبني ياس والعين.

وكشفت 3 أندية عن إقامة معسكراتها في إسبانيا وهي الوحدة والعين والنصر، فيما اختارت أندية الوصل والشارقة وبني ياس وشباب الأهلي إقامة معسكراتها داخل الدولة، في انتظار أن تكشف بقية الأندية عن برامج إعدادها للموسم الجديد وهي الجزيرة حامل اللقب والظفرة واتحاد كلباء وخورفكان والعروبة وعجمان والإمارات.

تدريبات صالة

واستهل الوحدة تحضيراته الأسبوع الماضي، بتدريبات اللياقة في الصالة وهو يستعد حالياً للمغادرة إلى إسبانيا خلال الساعات القليلة المقبلة لبدء معسكره الخارجي الذي سيستمر حتى 25 يوليو الجاري تليه مرحلة إعداد داخلية حتى موعد الجولة الأولى لدوري الخليج العربي التي يلتقي فيها أصحاب السعادة فريق العروبة الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، فيما يبدأ نادي الشارقة منافسته في دوري أبطال آسيا، اليوم، المرحلة الأولى من برنامج استعداداته للموسم الجديد بالتدريبات اليومية التي تستمر حتى موعد المعسكر الداخلي المقرر بين 10 و18 الجاري، وسيركن الفريق لراحة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك أيام 19 و20 و21 من الشهر نفسه ثم يستأنف التدريبات اليومية استعداداً لخوض أول تجربة ودية أمام فريق اتحاد جدة السعودي 24 الجاري.

علماً أن نادي الشارقة سيبدأ مشواره بدوري الخليج العربي بمواجهة اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة الأولى ويلتقي الوحدة في 13 سبتمبر المقبل لحساب الدور 16 لمسابقة دوري أبطال آسيا.

ويستهل الوصل تحضيراته اليوم بعدما أنهى إجراء الفحوصات الطبية للاعبيه طيلة الأيام السابقة، وستكون استعدادات الإمبراطور داخلية فقط.

وحسب البرنامج الإعدادي، فإن الوصل سيخوض 4 تجارب ودية أيام 24 و29 يوليو الجاري، و5 و12 أغسطس المقبل أمام الاتحاد السعودي والرفاع البحريني، وفريقين آخرين لم يتم تحديد هويتهما بشكل نهائي.

تحضيرات داخلية

من جهته يبدأ النصر اليوم تدريباته الاعتيادية بعدما خضع اللاعبون الخميس الماضي لفحوصات كوفيد 19 تلتها الفحوصات الطبية الشاملة بمركز «فيفا» الطبي أمس.

وتستمر تحضيرات النصر الداخلية حتى نهاية الأسبوع الجاري قبل السفر إلى إسبانيا السبت المقبل، لإقامة المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس والذي سيجري خلاله الفريق 4 تجارب ودية، آخرها ضد نادي ديبورتيفو ألافيس ثم يعود العميد لمواصلة تحضيراته على ملعبه الفرعي حتى ضربة البداية للموسم الجديد، حيث يلتقي في الجولة الأولى نظيره عجمان ثم العروبة في الجولة الثانية.

ودشّن بني ياس تحضيراته للموسم الجديد أمس بالفحوص الطبية، التي من المنتظر أن تستمر لمدة يومين، ثم يبدأ التجمع الرسمي غداً، بعدها يدخل الفريق معسكراً في مدينة الفجيرة.

وتنطلق تدريبات نادي العين 10 يوليو الجاري لكنه دشن استعداداته للموسم بالفحوصات الطبية للاعبيه أول من أمس.

ولم يعلن شباب الأهلي «بطل ثلاثية كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وكأس السوبر» عن برنامجه بشكل رسمي لكن بعض المصادر أشارت إلى أنه استقر على إقامة معسكره في دبي.

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