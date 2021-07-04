إدارة الظفرة تسابق الزمن لإعادة ترتيب الأوراق

المصدر: (أبوظبي ـ أحمد عيسى)

عاد الاستقرار من جديد لنادي الظفرة، بعد فترة من الفراغ الإداري بقرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد الذي تم الإعلان عنه مساء الخميس والذي يضم 6 أعضاء بقيادة عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس الإدارة، وعضوية حميد راشد المنصوري، سالم عيسى المزروعي، مبارك عبيد المنصوري، أحمد عمران القبيسي، عيسى سيف المزروعي، وحسب القرار تمتد فترة عمل المجلس لمدة 3 سنوات بداية من تاريخ إصداره.

وتسابق الإدارة الجديدة الزمن لإعادة ترتيب الأوراق وفتح أهم الملفات وحسمها خلال الأيام المقبلة، والعمل على إحداث نهضة في النادي بتطويره على الصعد كافة، وسيبدأ المجلس الجديد خلال الساعات المقبلة بعقد أول اجتماع له لتوزيع الأعباء واختيار رؤساء الشركات المختلفة أبرزها شركة القدم والتي ينتظر أن يتولى رئاستها أحمد عمران القبيسي ليحافظ على المنصب الذي كان يشغله في التوليفة الإدارية السابقة، وستكون أول مهام القبيسي تشكيل شركة كرة القدم والذي يتوقع أن يتم خلال الاجتماع الأول لاتخاذ العديد من القرارات المهمة بشأن الفريق الأول.

ومن ضمن أولويات الشركة اختيار المدرب الجديد لفارس الظفرة خلفاً للسوري محمد قويض الذي قاد الفريق بتكليف مؤقت في النصف الثاني من الموسم الماضي، ويتجه النادي للتعاقد مع مدرب أجنبي كخيار أول سبق له العمل في دوري الخليج العربي، مع حسم ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، حيث يضم كشف الفريق السنغالي ماخيتي ديوب فقط في خانات الأجانب ويحتاج الفريق للتعاقد مع 3 عناصر جديدة، يرجح أن يكون المغربي عصام العدوة من بينهم، مع بدء ملف التعاقد مع لاعبين وطنيين، خصوصاً أن النادي خسر جهود مسعود سليمان وإبراهيم سعيد بانتقالهما إلى خورفكان وعودة أحمد محمود إلى الجزيرة بعد انتهاء فترة الإعارة، كما تعمل إدارة الظفرة على التحضير لإعداد الفريق في الوقت القريب مع التأمين على إقامة الإعداد عبر معسكر محلي.

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