النصر السعودي يعلن استعادة ماشاربيوف رسمياً من شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن النصر، عن استعادة لاعبه جلال الدين مشاربيوف (27 عاماً)، رسمياً من شباب الأهلي، بعد نهاية فترة إعارة النجم الأوزبكي، وأكد على وصول لاعبه إلى السعودية غدٍ الأحد، ليبدأ برنامج الإعداد للموسم الجديد مع الفريق.

ونشر النصر "العالمي"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فيديو بعنوان "ماشاريبوف هنا"، وظهر فيه مشاربيوف، وهو يرتدي قميص النادي، ويوجه رسالة للجماهير النصراوية، قائلاً "النصر بيتي".

كما غرد النادي: "يصل إلى الرياض غدٍ، نجم (العالمي) الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، حيث سينضم لبعثة النصر المغادرة من الرياض إلى معسكر الفريق الإعدادي في بلغاريا".

وكان النصر، قد تعاقد مع ماشاربيوف في يناير الماضي، إلا أنه فشل في تسجيله في قائمته بسبب حرمانه من التعاقدات، لفشله في الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وقررت إدارة النصر إعارته لمدة 6 أشهر إلى نادي شباب الأهلي، والذي حاول شراء عقد اللاعب بشكل نهائي، إلا أن النصر رفض، بسبب حاجته للاعب في مشواره بدوري أبطال آسيا.

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