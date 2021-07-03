شرطة الشارقة تختتم بطولة مراكز الشرطة الشاملة بحملة «ساعة ترشيد»

المصدر: الشارقة - البيان

توج اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة «فريق مركز شرطة واسط» بطلاً في البطولة الأولى لمراكز الشرطة الشاملة لكرة القدم 2021‏، التي نظمتها الإدارة العامة للعمليات الشرطية، على ملاعب نادي ضباط الشرطة، ضمن إجراءات احترازية مشددة، وذلك في إطار البرنامج الصيفي السنوي لشرطة الشارقة، بحضور العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد يوسف عبيد بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة.

وقد نُظم اليوم الختامي للبطولة تحت شعار «ساعة ترشيد» تضامناً مع المبادرة التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، التي تصادف الأول من يوليو من كل عام والتي تهدف لتقليل استهلاك الكهرباء في ساعة الذروة والتي تم تحديدها من الساعة 2:30 إلى الساعة 3:30 مساءً.

وتأتي مشاركة شرطة الشارقة المستمر في هذه المبادرة المهمة، إيماناً منها بأهمية الوعي في الحفاظ على الموارد وتعزيز التنمية المستدامة من خلال خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة، والتمكين من مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

إطفاء

وانطوت مشاركة شرطة الشارقة في إطفاء الأنوار في عدد من المنشآت والمرافق الشرطية، ومنها المبنى الرئيسي لقيادة شرطة الشارقة.. وارتداء الفرق المشاركة في ختام البطولة لقمصان تحمل شعار المبادرة، لتعميم التوعية حول ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وحماية البيئة في النشاطات اليومية.

وتخللت أجواء المباراة المنافسة الإيجابية، والروح الرياضية العالية، بين 12 فريقاً من مراكز الشرطة الشاملة التابعة للقيادة، الذين بذلوا كل جهدهم لنيل لقب البطولة، وانطلقت التصفيات النهائية في أجواء حماسية، جمعت بين فريقي مركز شرطة المنطقة الصناعية وفريق مركز واسط، أسفرت نتيجتها عن فوزٍ مستحق لفريق مركز شرطة واسط، بأربعة أهداف مقابل هدف لفريق مركز شرطة الصناعية وتوِّجَ بذلك بطلاً للبطولة.

جائزة

ونال اللاعب عبدالعزيز عبدالله عبدان النقبي من فريق مركز شرطة واسط الشامل جائزة أفضل لاعب في البطولة، أما جائزة هداف البطولة فقد حصدها اللاعب خليفة محمد البلوشي من فريق مركز شرطة واسط الشامل.

وأثنى اللواء الشامسي على دمج ختام البطولة، بشعار «ساعة ترشيد»، لتعزيز التوعية بالحفاظ على البيئة، وإرشاد العاملين بالقيام بمسؤولياتهم اتجاه الترشيد، لتكون نمط حياة للمساهمة في الحد من التغير المناخي، والذي يعكس المسؤولية المجتمعية والدور التوعوي البيئي الرائد الذي تضطلع به الشرطة في هذا الجانب.

وفي ختام البطولة قدّم العقيد يوسف بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، هدية تذكارية لقائد عام شرطة الشارقة تثميناً لحرص سعادته واهتمامه على رعايته لمختلف الأنشطة والبطولات التي تنعكس إيجاباً على الحالة الصحية والمعنوية، وتعزز من جودة الحياة بين منتسبي شرطة الشارقة.

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