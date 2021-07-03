اراخو في دبي تمهيدا للانضمام للوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

وصل الأوروغواياني ميشيل اراخو إلى دبي تمهيدا للانضمام إلى فريق الوصل الأول لكرة القدم بعد اجتبازه الفحوصات الطبية المعتادة التي ستجري له قبل الإعلان عن التعاقد معه رسميا.

استقبال هيلمان

وحظي اراخو بالاستقبال في مطار دبي الدولي من قبل البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل في خطوة تعبر عن ارتياح مدرب الفهود عن مسار التعاقدات مع المحترفين الأجانب، ودوره المحوري في إتمام تلك التعاقدات.

الرباعي الأجنبي

وقبل وصول اراخو، وإعلان التعاقد معه رسميا بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، أعلن الوصل عن التعاقد مع البرازيلي بوتكر ومواطنه ادريلسون سيلفا، وبانتظار إكمال الرباعي الأجنبي بإعلان وصول ومن ثم التعاقد مع المحترف الرابع.

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