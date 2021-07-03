لابا كودجو عيناوي حتى 2024

المصدر: العين - طلحة عبدالله

في خطوة متوقعة ولقطع الطريق على أندية كثيرة كانت ترغب في نيل خدماته، مدد العين تعاقده مع المهاجم التوغولى لابا كودجو حتى عام 2024.

فيما أعرب اللاعب عن سعادته بالاستمرار لسنوات إضافية في العين، موضحاً إن ثقة إدارة العين به تضاعف من مسؤولياته في الدفاع عن الشعار البنفسجي والعمل بكل جدية لمساعدته في تحقيق الطموحات خلال الفترة المقبلة.

وكان العين قد تعاقد مع كودجو (29 عاماً) في يونيو 2019 قادماً من نهضة بركان المغربي في صفقة انتقال حر حتى 2022 وخلال موسمين بالعين شارك في 57 مباراة في مختلف البطولات وسجل 41 هدفاً، وكان قريباً من التتويج بلقب الهداف في الموسم الملغى بسبب جائحة كورونا، وشدد اللاعب على ضرورة مضاعفة الجهود لإسعاد جماهير العين، ووعد بالعمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف المأمولة في الموسم المقبل.

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