النصر يضم عبد الله ناصر وعمر جمعة

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

أعلن النصر عن تعاقده رسمياً مع الثنائي عبد الله ناصر القادم من نادي الفجيرة، وعمر جمعة لاعب الشارقة سابقاً حتى 2024.

وكان العميد ضم في وقت سابق حارس المرمى عبد الله التميمي العائد إلى الفريق بعد 3 مواسم قضاها في الفجيرة، والمدافع العراقي المقيم محمد مصطفى الذي لعب للفجيرة في الموسم الماضي، بعقد يمتد لـ3 مواسم، وحارس المرمى عادل أبوبكر فدعق القادم من الجزيرة لمدة 3 مواسم. إضافة لتجديد عقد توزي لمدة موسمين وريان مينديز حتى 2024 والمدافع المقيم غلوبير ليما إلى غاية 2025.

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