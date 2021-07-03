أحمد العطاس: تجربة شباب الأهلي زادتني نضجاً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ودع المهاجم أحمد العطاس، نادي شباب الأهلي وجماهيره، من خلال رسالة قصيرة نشرها عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتهاء عقده، والإعلان الرسمي عن انتقاله في صفقة حرة إلى الشارقة للدفاع عن شعاره بداية من الموسم المقبل.

وقال العطاس في رسالته: «أسدل الستار على مسيرتي مع شباب الأهلي بانتهاء عقدي رسمياً، وكانت 3 سنوات مليئة بالتحديات، والسنة الأخيرة هي الأكثر تميزاً، وبالتأكيد التجربة زادتني نضجاً، وكل الشكر للإدارة واللاعبين والجماهير، ونسأل الله التوفيق في خطواتنا المقبلة».

انتقال حر

وكان شباب الأهلي، قد تعاقد لمدة 3 سنوات مع العطاس في مايو 2018، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع الجزيرة، وتمت إعارته إلى نادي النصر لمدة ستة أشهر بداية من يناير 2020، ثم عاد إلى «فرسان دبي»، بعد إلغاء الموسم قبل الماضي، بسبب ظروف فيروس كورونا.

وشارك مع شباب الأهلي في 17 مباراة في دوري الخليج العربي، وسجل خلالها هدفين، وشارك في 6 مباريات بكأس الخليج العربي، وسجل أيضاً هدفين، في الموسم الماضي، بالإضافة إلى هدفين سجلهما مع الفريق في دوري أبطال آسيا. من ناحية أخرى، أعلن نادي شريف المولدوفي، عن التعاقد الرسمي مع هنريكي لوفانور «31 عاماً»، في صفقة انتقال حر، بعد 7 سنوات من اللعب في دوري المحترفين الإماراتي مع شباب الأهلي والوحدة.

والذي استغنى عنه في فترة القيد الشتوي للموسم الماضي، وحاول اللاعب إيجاد فرصة للبقاء في دورينا الموسم المقبل، إلا إنه فشل في تنفيذ رغبة عائلته في البقاء بالإمارات، ليعود إلى ناديه السابق المولدوفي، علماً أن اللاعب برازيلي الأصل، ولكنه يحمل أيضاً جنسية مولدوفيا.

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