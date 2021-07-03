خالد النقبي: القرعة فرضت بداية قوية على «الصقور»

المصدر: (الفجيرة- محمد فضل )

وصف خالد حسن النقبي، مسؤول الإعلام في نادي الإمارات، قرعة الموسم الكروي المقبل بأنها جاءت متوازنة، وذلك على مستوى مسابقة كأس الخليج العربي، لكنها فرضت بداية قوية على «الصقور» في دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل.

ويواجه الصقور في الأسبوع الأول شباب الأهلي نجم الموسم الماضي بلا منازع بعد حصوله على ثلاثة ألقاب من أربعة، وبعد مواجهة «فرسان دبي» سيلتقي الإمارات فريق العين وهو أيضاً من الأندية القوية رغم عدم حصوله على أي لقب طوال موسم كامل، لكن العين يظل قوياً ورقماً لا يمكن تجاوزه في خارطة دوري الخليج العربي.

وقال النقبي: من وجهة نظري أعتبر بداية «الصقور» قوية، خصوصاً وأنه سيلعب مع فرق كبيرة وتملك الإمكانات، مشيراً إلى أن هدف لاعبي الفريق سيكون دائماً رسم البسمة على وجوه جمهور الفريق، وأتمنى أن يحقق «الصقور»الإضافة في المسابقات المحلية، ويتمكنوا من تقديم الأفضل خلال الموسم المقبل.

كما أشاد المنسق الإعلامي بنادي الإمارات بإجراءات القرعة، والتي جاءت بصورة جديدة مواكبة للتطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية.

لافتاً إلى أن مراسم القرعة أقيمت بكل سلاسة ودقة وفقاً للإجراءات الفنية المعتمدة، مما يؤكد الاحترافية العالية لرابطة المحترفين الإماراتية.

ونوه النقبي إلى أن إعداد الصقور سينطلق خلال يوليو الحالي، وسيقوم مجلس الإدارة المرتقب بتعيين مدرب الفريق الذي سيخلف المقدوني جوجيكا المنتقل لتدريب هجر السعودي، وكذلك تحديد هوية اللاعبين الأجانب والمواطنين.

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