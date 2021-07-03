كانو: كلباء حسم صفقة زولغ بعد صراع مع عدد من الأندية في دورينا

المصدر: (كلباء - محمد فضل )

أثنى علي كانو رئيس شركة نادي اتحاد كلباء لكرة على النجم الألماني روبورت زولغ نجم بوخوم الألماني، الذي نجح الفريق في التعاقد معه مضيفاً أن ناديه نجح في حسم صفقة النجم الألماني الذي كان هدفاً لأكثر من نادٍ في دورينا.

وتعاقد كلباء مع روبورت زولغ الذي تألق مع فريقه خلال الموسم المنصرم بعد تسجيله 15 هدفاً ومساهمته في صناعة 16 هدفاً لبقية زملائه في الفريق.

واستقبل اللاعب بمطار دبي عيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة الشركة الذي رحب باللاعب ومن ثم تمت مراسم التوقيع في النادي بحضور علي كانو رئيس مجلس إدارة الشركة والذي أثنى على إمكانات اللاعب متمنياً له التوفيق مع النمور خلال الموسم المقبل.

وأشار كانو إلى أن تعاقداتهم تتم وفقاً لرؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب خورخي داسيلفا، مشيراً إلى أن كلباء ماضٍ في تعاقداته وهدفنا خلال الموسم المقبل مواصلة تقديم العروض والنتائج الجيدة واحتلال مركز متقدم بين أندية دوري الخليج العربي.

تفضيل

بدوره عبر اللاعب روبورت زولغ عن سعادته باللعب في الدوري الإماراتي وتحديداً نادي اتحاد كلباء، مشيراً إلى أنه فضل التوقيع في صفوف النمور على أندية كثيرة كانت سعت للتعاقد خلال الفترة الماضية وتمنى اللاعب أن يكون عند حسن ظن جماهير اتحاد كلباء وأن يقدم العرض المنتظر عند انطلاقة مسيرة الدوري في أغسطس المقبل.

تعاقدات

تجدر الإشارة إلى أن كلباء أبرم عدة تعاقدات خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد ضمه لكل من محين خليفة لاعب الشارقة السابق وخالد الزري قادماً من عجمان وكذلك التعاقد مع الأرجنتيني برايان راميريز «مقيم».

إشادة

من ناحية أخرى، أشاد خالد سعيد النقبي، المدير التنفيذي لشركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، بقرعة كأس ودوري الخليج العربي والتي جاءت مواكبة للتطور الذي تشهده الدولة.

وأشار النقبي إلى أن كلباء سيكون جاهزاً لكافة المواجهات بدءاً من مواجهة الشارقة، ومن بعده يلتقي «النمور» بالجزيرة حامل اللقب ثم عجمان وفي مسابقة الكأس أوقعتنا القرعة ضد فريق العروبة الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي وهو من الفرق التي يجب أن يضع لها الجهاز الفني بالفريق ألف حساب.

مدح

وامتدح النقبي الدور المهم الذي تقوم به رابطة المحترفين، بقيادة عبدالله ناصر الجنيبي، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، وبحنكة ودراية الإدارة التنفيذية بقيادة وليد الحوسني ومجموعة العمل المتميزة، وبتعاون الأندية مجتمعة، صناعة عهد جديد في تجاوز الصعاب والوصول إلى الريادة.

وتابع النقبي حديثه بالقول ما تقوم به الرابطة من أدوار يعكس احترافية الجميع في التحضير المسبق سواء لاجتماعات مجلس الإدارة أو خلال إجراء القرعة.

ونحن في شركة كرة القدم بنادي كلباء برئاسة علي كانو نثق بقدرة الرابطة على تنظيم متميز كالعادة في الموسم المقبل، وفق أرقى وأعلى الممارسات العالمية.

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