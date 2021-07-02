خورفكان يواصل تعاقداته ويضم القصاب

المصدر: خورفكان – محمد فضل

واصلت شركة كرة القدم بنادي خورفكان تعاقداتها ونشاطها خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وأعلنت عن تعاقدها مع لاعب النصر مهند خميس القصاب (27 سنة) لمدة عامين وذلك حتى نهاية موسم 22-23، ويلعب القصاب في خط الوسط، وسبق للاعب ارتداء قميص الفجيرة الذي نشأ فيه قبيل انتقاله قبل موسمين إلى صفوف العميد النصراوي.

من ناحية أخرى، يستعد المدرب السابق بنادي الشارقة الكابتن عبد المجيد النمر لمباشرة مهامه الرسمية مساعداً لمدرب خورفكان البرازيلي كايو زاناردي، بعد إعلان إدارة الشركة برئاسة خليل غانم التعاقد مع عبد المجيد النمر الذي يتمتع بخبرات كبيرة بعد أن سبق له الإشراف على فرق المراحل السنية بنادي الشارقة وتوليه مساعد مدرب المنتخب الوطني للشباب.

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