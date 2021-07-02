    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    النصر يضم عبد الله ناصر وعمر جمعة حتى 2024

    المصدر:
    • دبي-عدنان الغربي
    التاريخ:

    أعلن النصر عن تعاقده رسميا مع الثنائي عبد الله ناصر  القادم من نادي الفجيرة  وعمر جمعة  لاعب الشارقة سابقا  حتى 2024.

    وكان العميد ضم في وقت سابق   حارس المرمى عبد الله التميمي العائد إلى الفريق  بعد 3 مواسم قضاها في الفجيرة والمدافع العراقي المقيم محمد مصطفى الذي لعب للفجيرة في الموسم الماضي، بعقد يمتد لـ3 مواسم، وحارس المرمى عادل أبوبكر فدعق القادم من الجزيرة لمدة 3 مواسم.

    إضافة لتجديد عقد توزي لمدة موسمين  وريان مينديز  حتى 2024  والمدافع المقيم  غلوبير ليما إلى غاية 2025 .

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    • دوري الخليج العربي
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