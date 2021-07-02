خبيران إنجليزيان لتطوير أداء قضاة الملاعب

المصدر: متابعة – العوضي النمر

استعانت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، بالمدرسة الإنجليزية، لتطوير أداء قضاة الملاعب خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقدت مع لو بوربورت، ليتولى مهمة مدير إدارة، وريتشارد ميلنن مديراً فنياً.

وهما من أصحاب الكفاءات والخبرات التحكيمية لتولي المهمة، وبالفعل، حضرا إلى البلاد خلال الساعات الماضية، لتولي عملهما، وشهد اجتماع لجنة الحكام، مساء أول من أمس، برئاسة سالم الشامسي، وحضور الدولي الأسبق محمد عمر نائب رئيس اللجنة، الترحيب بالجهاز الفني الإنجليزي الجديد، متمنين لهما التوفيق في عملهما خلال المرحلة المقبلة، كذلك تم التطرق إلى كيفية إعداد قضاة الملاعب للموسم الكروي الجديد، والاستماع إلى مقترحاتهما التطويرية، وخطة العمل للارتقاء بمستوى التحكيم، بداية من الموسم الكروي المقبل، في مختلف المسابقات.

استقرار

على جانب آخر، بدأ الحكام مرانهم المحلي في مختلف مدن الدولة، خلال الأيام القليلة الماضية، وتم الاستقرار على إقامة معسكر إعداد خارجي في صربيا، نظراً لتمتعها بالأمن والأمان، والإجراءات الاحترازية الآمنة، التي تسهم في سلامة كوادرنا التحكمية. وتم تقسيم معسكر صربيا إلى مرحلتين، الأولى، وتختص بحكام المحترفين والدرجة الأولى.

وتبدأ من 22 يوليو الجاري، وتنتهي في 4 أغسطس، على أن تقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 1 إلى 12 أغسطس، وسيتم الاستعانة بعدد من المحاضرين العالميين، وأصحاب الخبرات، في إلقاء محاضرات فنية، من أجل إكسابهم مزيداً من الخبرات، والتدريب على التعليمات الجديدة، بخصوص التعديلات التي طرأت على قانون التحكيم مؤخراً.

كما تقرر إقامة دورة تثقيفية وصقل، عن تقنية الفيديو للكوادر التحكمية، تبدأ من 13 أغسطس المقبل، بحضور نخبة من المحاضرين العالميين، إضافة إلى تنظيم دورة لمراقبي المباريات، وأخرى للياقة البدنية، وتسعى لجنة الحكام إلى توفير بيئة عمل مناسبة، تسهم في إبراز قدرات وإمكانات قضاة الملاعب بشكل متميز، خلال الموسم المقبل.

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