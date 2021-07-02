عبدالله علي مشرفاً على فريق العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

قررت شركة الكرة بنادي العين تعيين عبدالله علي مشرفاً على قطاع الفريق الأول والرديف خلفاً لسلطان راشد، وتوجهت إدارة الشركة بكلمات الشكر والتقدير للكابتن سلطان راشد، على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه لمنصب مشرف القطاع في الموسمين الماضيين.

وسبق للنجم عبدالله على لاعب العين والمنتخب الوطني السابق أن تولى الإشراف العام على أكاديمية كرة القدم، وسيبدأ مهامه رسمياً بالإشراف على تجمع الفريق وانطلاق مرحلة الإعداد للموسم الجديد، بما في ذلك المعسكر الخارجي المزمع قيامه في إسبانيا.

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