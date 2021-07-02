النصر يصرف النظر عن مونيز

المصدر: دبي- عدنان الغربي

صرف النصر نظره عن التعاقد مع رودريغو مونيز (20 عاماً)، مهاجم نادي فلامينغو البرازيلي، بسبب الشروط المالية، ومغالاة الأخير، خصوصاً بعد دخول أكثر من نادٍ على الخط، للفوز بخدمات اللاعب، مثل جينك البلجيكي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ويكثف النصر جهوده من أجل البحث عن البديل المناسب في أقرب وقت ممكن، لاستكمال ملف التعاقدات خلال فترة التحضيرات، وقبل ضربة بداية الموسم الجديد 19 أغسطس المقبل. وأشارت بعض وسائل الإعلام البرازيلية، إلى أن مونيز يفضل الانتقال للعب في أوروبا، ولكن العرض الذي تلقاه من دوري الخليج العربي، جدير بالاهتمام.

ويسعى العميد إلى ضم لاعب مقيم، يشغل مركز المهاجم، بعدما أنهى تعاقده مع المدافع العراقي محمد مصطفى، القادم من الفجيرة. ويضم الفريق 4 لاعبين مقيمين، هم 3 برازيليين كايكي جيسوس (مهاجم)، وغابرييل فالنتيني (لاعب وسط)، وغلوبير ليما (مدافع)، والعراقي محمد مصطفى (مدافع)، فيما تم إعارة النيجيري أوناه إلى العروبة، وفسخ عقد طارق نوفاييس.

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