«الأبيض» في المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2022

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

أوقعت قرعة تصفيات المرحلة الثالثة الحاسمة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، منتخب الإمارات، ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات إيران، وكوريا الجنوبية، ولبنان، وسوريا والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية، واليابان، وأستراليا، وفيتنام، وسلطنة عمان والصين.

وأجريت القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور صباح أمس، عبر الاتصال المرئي بحضور ممثلي المنتخبات الـ12 التي اجتازت المرحلة الثانية من التصفيات، وصولاً إلى المرحلة الثالثة الحاسمة، وذلك بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا على العالم.

وبدأت المراسم بعرض فيديو قصير عن احتفالات اللاعبين والجماهير بالانتصارات والأهداف خلال المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ثم عرض فيديو عن كيفية إجراء قرعة المرحلة الثالثة لتصفيات المونديال.

كما أكد الفيديو أنه سينضم الفائزان بصدارة المجموعتين والوصيفان في التصفيات الحاسمة، إلى الدولة المضيفة قطر في نهائيات كأس العالم 2022، بينما يلتقي صاحبا المركز الثالث من المجموعتين في الملحق القاري، مع انتقال الفائز لخوض مواجهة الملحق العالمي.

ومن المقرر أن يبدأ مشوار «الأبيض» بلقاء لبنان في الجولة الأولى 2 سبتمبر المقبل، ثم سوريا في الجولة الثانية 7 من الشهر نفسه، وإيران والعراق يومي 7 و12 أكتوبر 2021، وكوريا الجنوبية ولبنان يومي 11 و16 نوفمبر 2021، وسوريا 27 يناير 2022، وإيران في 1 فبراير 2022، والعراق وكوريا الجنوبية يومي 24 و29 مارس 2022.

ثقة

وقال يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، إن قرعة الدور الحاسم لمونديال 2022 جاءت متوازنة، وكل مجموعة تضم منتخبات قوية، مؤكداً ثقته في قدرة «الأبيض» على مواجهة التحديات بشجاعة، ومشيداً في الوقت نفسه بكفاءة الجهاز الفني والإداري ومواهب اللاعبين وخبراتهم.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني يحظى بمتابعة واهتمام ودعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وأن هذا الدعم الكبير له تأثير إيجابي كبير على «الأبيض» وكل عناصره، مثمناً دعم الأندية وتعاونها الدائم والمستمر مع لجنة المنتخبات، داعياً إلى الوقوف بقوة خلف الأبيض في مرحلة التصفيات الحاسمة.

وأكد السهلاوي، أن الموسم الكروي الماضي كان قوياً من الناحية الفنية، لذلك كانت له تأثيرات إيجابية واضحة في أداء اللاعبين الدوليين الذين مثلوا «الأبيض» في تصفيات المجموعة السابعة، وقال: نأمل أن يستمر هذا التطور الفني في المسابقات المحلية المقبلة لارتباطه الوثيق بأداء «الأبيض».

مشيراً إلى أن المنتخب الوطني مسؤولية الجميع. وأضاف: تأهل المنتخب الوطني للمرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال، ووصوله إلى نهائيات آسيا 2023، أمر مبشر بالخير، لكنه يفرض علينا، اتحاد وأندية، التعاون بشكل أفضل في الفترة المقبلة، من أجل توفير بيئة مناسبة لـ«الأبيض»، لكي يتسلح بشكل جيد لمعركة كروية ضارية تلوح في الأفق.

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