خليفة الملاحي: العروبة جاهز لكافة المواجهات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد خليفة راشد الملاحي عضو شركة كرة القدم بنادي العروبة الصاعد حديثاً لدوري الكبار احترامهم لكافة أندية دوري الخليج العربي وذلك في رده على سؤال يتعلق بإجراءات قرعة دوري وكأس الخليج العربي التي أقيمت قبل يومين بفندق ريكسوس بريميوم في دبي.

وأشار الملاحي إلى أن العروبة سيكون جاهزاً تماماً لكافة المواجهات لافتاً إلى أن لقاء الوحدة في الأسبوع الأول على ملعبنا بالفجيرة لن يكون سهلاً وأتمنى أن يكون اللاعبون في أتم الجاهزية الفنية لكافة مباريات الموسم وأن يقدموا العرض ويحققوا النتائج المنتظرة من قبل جماهير الوافد الجديد لدوري الأضواء والشهرة.

وقال الملاحي نتطلع إلى ظهور جيد في الموسم الأول لفريقنا في عصر الاحتراف، وأعتقد أن العروبة وبما يملكه من لاعبين جاهز وقادر على التعامل مع جميع المباريات، و تمثيل إمارة الفجيرة في دوري المحترفين بأفضل صورة.

ووصف الملاحي إجراءات قرعة دوري وكأس الخليج العربي بالمثالية والمبتكرة والتي راعت فيها الرابطة تقديم القرعة في شكل جديد يواكب الحداثة والتطوير.

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