8 انتصارات و3 هزائم وتعادل للجزيرة في بدايات الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يمنح تاريخ دوري الخليج العربي فريق الجزيرة الأفضلية في مباريات الافتتاح بفوزه في 8 مباريات وخسارته في 3 وتعادله في مباراة واحدة من مجموع 12 جولة عدد نسخ المنافسة حتى الموسم الأخير الذي توج فيه الفريق بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه وجميعها في عهد الاحتراف.

ووضعت قرعة الدوري التي جرت مساء أول من أمس، الجزيرة في مواجهة ضيفه الظفرة في النسخة الجديدة التي تنطلق في أغسطس المقبل، وهي المواجهة الثانية التي تجمع الفريقين في ضربة بداية الدوري بعد مواجهة الموسم قبل الأخير.

والذي تم إلغاء نتائجه، وكان الفوز فيها لمصلحة الجزيرة بهدفين دون رد، وفي الموسم الماضي التقى الفريقان في الأسبوع الثاني خلال مواجهة انتهت بالتعادل، ليعود الفريقان إلى ضربة البداية في الموسم الحالي.

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وخلال الـ 12 نسخة الماضية، بدأ الجزيرة من ملعبه 7 مرات مقابل 5 من خارجه، وأحرز في جميع مواجهات البداية 28 هدفاً مقابل 17 هدفاً استقبلتها شباكه، وكانت أول مواجهة له في تاريخ المنافسة أمام خورفكان في موسم 2008 - 2009 انتهت بفوزه 3-2.

كما حقق الفوز على شباب الأهلي «مرتين»، وعجمان «مرتين»، و الوصل، والشعب، الإمارات، وخسر 3 مواجهات أمام شباب الأهلي، والنصر و الوصل، وحقق تعادله الوحيد أمام النصر في افتتاح النسخة الماضية، وتعتبر خسارته أمام النصر هي الوحيدة له على ملعبه في مشوار بداية الدوري.

رد فعل

ورحب أنصار الجزيرة بالقرعة والبداية من ملعب محمد بن زايد، واصفين القرعة بالجيدة، ومؤكدين سعادتهم بأن تكون البداية والنهاية على ملعبهم.

وقال محبو فخر أبوظبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في رد فعل على ما أسفرت عنه القرعة، إن الفريق مقبل على موسم قوي وأن كل الفرق ستبذل قصارى جهدها للفوز عليه باعتباره حامل اللقب، مشددين على ضرورة التحضير الجيد للدوري وكافة مسابقات الموسم الجديد.

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