الأندية تشيد بعدالة القرعة الإلكترونية لدوري الخليج العربي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أشادت الأندية بنظام القرعة الإلكترونية لدوري الخليج العربي للموسم المقبل 2021 - 2022، والذي طبقته رابطة المحترفين لكرة القدم مساء أول من أمس، في مراسم قرعة الموسم الجديد، في الحفل الذي أقيم في فندق ريكسوس بريميوم JBR في دبي.

وتم استخدام النظام الإلكتروني الذكي «القرعة الإلكترونية» لدوري الخليج العربي للموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى، في مبادرة من رابطة المحترفين الإماراتية، للمسابقة التي ستنطلق في 19 أغسطس.

وفي خطوة رائدة، بشكل جديد يواكب التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة، ويتماشى مع استراتيجية الرابطة 2020 - 2030، وجاء استخدام هذا النظام ناجحاً بعدما أقيمت القرعة بكل سلاسة وسرعة ودقة وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.

مواجهات متوازنة

وأثنى حسين سهيل ممثل إدارة نادي الجزيرة على النظام الجديد للقرعة، مؤكداً إنها جاءت متوازنة، وشدد على أن الجزيرة يسعى بكل قوة للحفاظ على درع الدوري الذي توج به الموسم الماضي، وأشار إلى أن بداية حملة الدفاع عن اللقب بلقاء الظفرة في الجولة الأولى، لن يكون سهلاً، لأن مواجهات أندية إمارة أبوظبي فيما بينها تكون ديربيات خاصة، وتمنى بداية موسم ناجح لفريقه مثل الموسم الماضي.

وقال محمد كزوه ممثل نادي عجمان: «القرعة جاءت متوازنة لعجمان سواء في كأس الخليج العربي أو الدوري، وأنا أفضل القرعة الإلكترونية، لأننا كنا نعاني في بداية الموسم بلعب مواجهات قوية، إلا أن قرعة الموسم الجديد، جاءت عادلة ومتكافئة القوة بالنسبة للفرق التي سنواجهها، وعادة ما تكون بدايتنا مع النصر، وستكون مباراة قوية بلا شك».

أما أحمد الشامسي ممثل نادي العين، فأكد أن «الزعيم» يضع نصب عينيه المنافسة على كافة ألقاب الموسم الجديد، مشيداً بنظام القرعة الإلكترونية، والذي وضع مباريات متدرجة القوة لفرق البطولة، وقال: «هدفنا دائماً رسم البسمة على وجوه جمهور العين، ونتمنى أن نحقق الإضافة في المسابقات المحلية، ونسعد الجماهير في الموسم المقبل».

لمسة وفاء

تميز حفل القرعة أول من أمس، بمبادرة الوفاء التي تم خلالها تكريم وإبراز مسيرة أشخاص بارزين منهم من رحل عنا، وآخرون يجسدون الإرادة والطاقة الإيجابية، وهم المرحوم سالم سعد لاعب منتخبنا الوطني السابق، والمرحوم عماد عثمان الإعلامي الذي عاصر دورينا على مدار سنوات طويلة.

كما تم استضافة اللاعب أحمد العكبري، كضيف فوق العادة، وهو الذي يلهم الجميع بتعافيه من الحادث الأليم الذي ألم به وأبعده عن ملاعب كرة القدم، لكنه سيبقى دائماً جزءاً من كرة القدم الإماراتية.

وتوجه عمرو ونسمة عماد عثمان، بالشكر إلى رابطة المحترفين برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، لتكريم والدهما، وقال عمر: «نحن في غاية السعادة، وشرف لنا التكريم، وأشكر رابطة المحترفين الإماراتية على لافتة التكريم، والتي كانت أكثر من رائعة».

وكان حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة رئيس اللجنة الفنية، قد قام بتكريم سيف نجل المرحوم سالم سعد، وقام محمد عبيد اليماحي عضو مجلس إدارة الرابطة بتكريم عمرو نجل المرحوم عماد عثمان، فيما كرم عبد الله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة الرابطة أحمد العكبري لاعب منتخبنا الأولمبي والوحدة السابق، علماً أن الضيوف شاركوا في سحب قرعة كأس الخليج العربي.

خطوة أولى

وعبر عبد الله ناصر الجنيبي، عن تطلعه أن يمثل هذا الحفل الخطوة الأولى في الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، الذي ينطلق بتحد جديد وطموحات عالية وتطلعات لا حدود لها، وقال:

«لنسطر نجاحات أخرى في تاريخ كرة القدم، بعد أن حصدنا جميعاً نجاح موسم استثنائي، تغلبنا فيه على عقبات جائحة فيروس كورونا، وبرهنا للعالم أن الإمارات بقيادتها الرشيدة ورؤيتها الحكيمة.

وبتضافر جهود خط دفاعنا الأول والمؤسسات والأفراد، تحدت الجائحة وحققت النجاحات الواحدة تلو الأخرى ليس على صعيد مسابقات المحترفين فقط، بل كانت الإمارات قبلة لأبرز الأحداث الرياضية القارية والعالمية، هذه هي الإمارات بلد اللامستحيل».

ووجه الشكر للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على الدعم المتواصل لمسابقات المحترفين، ولجميع شركاء النجاح في الموسم الاستثنائي، وتمنى التوفيق لجميع الأندية، وأكد أن تكريم سفراء شرف الحفل، ضمن الرسالة السامية لكرة القدم قبل أن تكون مجرد لعبة.

وقال: «نجدد تقديرنا لكل من ساهم في تطوير كرة القدم الإماراتية، ونقدم رسالة وفاء وعرفان لكل من غادرونا إلى دار البقاء بعد أن تركوا لنا ذكريات لن يمحوها الزمن، وتربعوا على عرش القلوب، لمساتهم لا تزال وستبقى خالدة معنا».

وقال وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية: «سعينا أن يوصل الحفل رسائل إنسانية ومجتمعية تتخطى إطار المنافسات، وكرة القدم ليست مباريات فقط، ولكن هناك قيم نركز عليها، ونتمنى أن نكون وفقنا باستخدام النظام الالكتروني، وأعتقد أن النظام الجديد، سيعطي إثارة أكبر ومستويات متكافئة لمسابقاتنا».

الدوري والكأس

الجدير بالذكر أن قرعة كأس الخليج العربي، المسابقة التي ستنطلق في 15 أكتوبر 2021، وبعد تجنيب الجزيرة وشباب الأهلي الدور الأول، وصعودهما المباشر إلى ربع النهائي، كونهما بطلي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي، أسفرت عن مواجهة اتحاد كلباء مع العروبة على أن يلتقي المتأهل مع الجزيرة في ربع النهائي.

فيما يتواجه العين مع الإمارات ويلتقي المتأهل في ربع النهائي مع الصاعد من لقاء بني ياس مع الوصل، وفي الجهة الثانية من الطريق إلى النهائي، ستكون المواجهة بين الشارقة وعجمان ويلتقي المتأهل مع شباب الأهلي في ربع النهائي، ويتواجه النصر مع الظفرة، على أن يلتقي المتأهل في ربع النهائي مع الصاعد من لقاء الوحدة وخورفكان.

وأسفرت قرعة الدوري، عن افتتاح الجزيرة حامل اللقب مشواره في الجولة الأولى بلقاء الظفرة، وتقام الجولة الأولى يومي 19 و20 أغسطس المقبل، وتشهد أيضاً مباريات الإمارات مع شباب الأهلي، والعروبة مع الوحدة، وعجمان مع النصر، وخورفكان مع العين، وبني ياس مع الوصل، والشارقة مع اتحاد كلباء.

وفي الجولة الثانية التي تقام يومي 25 و26 من الشهر نفسه، يلتقي اتحاد كلباء مع الجزيرة، الوصل مع خورفكان، العين والإمارات، شباب الأهلي وعجمان، النصر والعروبة، الظفرة والشارقة، والوحدة وبني ياس.

4 جولات

وتقام خلال شهر سبتمبر، 4 جولات، ففي الجولة الثالثة يومي 10 و11، يلتقي الإمارات مع الظفرة، خورفكان والوحدة، الشارقة والوصل، اتحاد كلباء وعجمان، بني ياس والعين، العروبة وشباب الأهلي، الجزيرة والنصر، وفي الجولة الرابعة يومي 16 و17، يلتقي النصر وخورفكان، الجزيرة والإمارات، العين واتحاد كلباء، الظفرة وبني ياس، عجمان والعروبة، الوصل والوحدة، شباب الأهلي والشارقة.

وفي الجولة الخامسة يومي 23 و24، يلتقي بني ياس مع عجمان، العروبة والعين، الإمارات والنصر، اتحاد كلباء والوصل، خورفكان والظفرة، الشارقة والجزيرة، الوحدة وشباب الأهلي، وفي الجولة السادسة يومي 28 و29، يلتقي خورفكان والإمارات، الظفرة واتحاد كلباء، النصر وبني ياس، العين والوحدة، الجزيرة والعروبة، الوصل وشباب الأهلي، عجمان والشارقة.

وفي الجولة السابعة أيام 21 و22 و23 أكتوبر 2021، يلتقي عجمان مع الظفرة، شباب الأهلي مع الجزيرة، بني ياس مع خورفكان، الوصل مع العين، اتحاد كلباء مع العروبة، الوحدة مع الإمارات، والشارقة مع النصر، وفي الجولة الثامنة يومي 28 و29 من الشهر نفسه، يلتقي الجزيرة وبني ياس، الإمارات والوصل، شباب الأهلي والعين، خورفكان وعجمان، الظفرة والوحدة، النصر واتحاد كلباء، والعروبة والشارقة.

وفي الجولة التاسعة يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، يلتقي الوصل والنصر، العروبة وخورفكان، الشارقة والوحدة، العين والظفرة، اتحاد كلباء وشباب الأهلي، عجمان والجزيرة، بني ياس والإمارات، وفي الجولة العاشرة يومي 20 و21 من الشهر نفسه، يلتقي الظفرة والوصل، الإمارات واتحاد كلباء، النصر وشباب الأهلي، الوحدة وعجمان، الجزيرة والعين، بني ياس والعروبة، وخورفكان والشارقة.

وفي الجولة الـ11، يومي 25 و26 ديسمبر 2021، يلتقي اتحاد كلباء والوحدة، عجمان والوصل، شباب الأهلي والظفرة، العين والنصر، الجزيرة وخورفكان، الشارقة وبني ياس، العروبة والإمارات.

وفي الجولة الـ12 يومي 30 و31 من الشهر نفسه، يلتقي الوحدة والجزيرة، الوصل والعروبة، الإمارات والشارقة، خورفكان واتحاد كلباء، الظفرة والنصر، بني ياس وشباب الأهلي، العين وعجمان، ويختتم الدور الأول بالجولة الـ 13 يومي 6 و7 يناير 2022، ويلتقي فيها النصر والوحدة، عجمان والإمارات، شباب الأهلي وخورفكان، الجزيرة والوصل، اتحاد كلباء وبني ياس، الشارقة والعين، العروبة والظفرة.

جدول إلكتروني

ووفرت رابطة المحترفين الإماراتية الجدول إلكترونياً باستخدام QR code الذي ظهر على الشاشة في الحفل، في مبادرة لتجنب استخدام الأوراق في الحفل تماشياً مع الإجراءات الصحية في الدولة، وخدمة سريعة لوسائل الإعلام والضيوف للحصول على نسخة إلكترونية على أجهزتهم المحمولة، كما تم توفيرها عبر منصات الرابطة في مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي.

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