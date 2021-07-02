أحمد الشامسي: متفائل بموسم استثنائي للعين

المصدر: (العين- طلحة عبدالله)

أكد أحمد الشامسي مدير فريق العين تفاؤله بموسم جديد سيكون استثنائياً للعين، وقال: إن استعدادات فريقه للموسم الجديد بدأت بالفعل من خلال التحضير للملف الطبي واللاعبين الأجانب، والتجهيز للمعسكر الداخلي والخارجي، موضحاً أن بداية الإعداد ستكون في منتصف الشهر الحالي.

وقال الشامسي: إن ملف الأجانب والمقيمين مهم ويحتاج للتأني والمراجعة لاستقدام الأفضل للعين، لافتاً إلى أن إدارة شركة الكرة بالنادي، واللجنة الفنية تبذلان قصارى الجهود لأجل إنجاح هذا الملف بالشكل الذي يتناسب وطموحات العين وجماهيره في الموسم المقبل والذي نسعى جميعاً لأن يكون موسماً استثنائياً للزعيم.

وأكدت مصادر مطلعة أن العين اختار إسبانيا لإقامة معسكره الخارجي والذي ينتظر أن يدشنه رسمياً في العاشر من الشهر الجاري، ويذكر أن العين سيفتتح مبارياته في دوري الخليج العربي للموسم الجديد بمواجهة خورفكان لحساب الجولة الأولى، وفي كأس الخليج العربي سيستضيف فريق الإمارات الصاعد حديثاً لدوري المحترفين.

الأرجنتيني خوانكا

من جهة أخرى تفيد متابعات البيان الرياضي أن نادي العين اقترب من التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان خوانكا، وأكدت تقارير إخبارية أن نادي الشباب السعودي الذي يلعب له خوانكا سيمدد عقد اللاعب قبل أن يعيره إلى العين لمدة موسم واحد، وأبدى اللاعب رغبته الكبيرة في الانتقال لصفوف الزعيم الإماراتي وهو ما أسهم في تذليل عقبات عدة كانت تعترض رحيله من النادي السعودي، ولربما أعلن النادي العيناوي بصفة رسمية عن التعاقد معه في غضون الساعات القليلة المقبلة.

ظهور متميز

وقدم اللاعب البالغ من العمر «28 عاماً» نفسه بصورة مثالية خلال الفترة التي قضاها بالدوري السعودي مدافعاً عن شعار ناديي الاتفاق أولاً والشباب السعودي.

حيث برز بصورة لافتة ليفرض نفسه كأحد أفضل اللاعبين بالدوري، بتسجيله أهدافاً حاسمة ومهمة بقميص الاتفاق، ليصبح أبرز هدافي الفريق، قبل الانتقال للشباب السعودي حيث تابع تألقه وهوايته في زيارة شباك المنافسين، ويعتبر اللاعب دعماً قوياً لهجوم الفريق البنفسجي مع التوغولى لابا كودجو في حال وصلت الأمور إلى النهاية المتوقعة.

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