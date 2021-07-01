طائرة خاصة تحمل العين إلى معسكره بإسبانيا

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تقرر أن يطير العين إلى معسكره الخارجي بإسبانيا، على متن طائرة خاصة تقلع من مطار العين الدولي، على أن يستمر المعسكر لمدة شهر بداية من منتصف الشهر الجاري، وحتى منتصف أغسطس المقبل، وذلك اتساقاً مع خطة الإعداد التي وضعها المدرب الجديد الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للفريق، وتتضمن خطة المعسكر الخارجي خوض عدد من التجارب الودية مع أندية سيتم تحديدها لاحقا.

وكان الزعيم دشن اليوم المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الجديد حيث أخضع اللاعبين للفحوصات الطبية، على أن يبدأ مرحلة الحصص التدريبية في العاشر من الشهر الجاري، على ملعب استاد خليفة بن زايد، وتستمر لمدة خمسة أيام قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي لإقامة المرحلة الأخيرة من خطة الاعداد.

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