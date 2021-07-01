عمومية اتحاد الكرة تعتمد تشكيل اللجان القضائية والتحكيمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة في اجتماعها العادي رقم (2) لسنة 2021 عبر الاتصال المرئي أمس، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس الجمعية العمومية، تشكيل اللجان القضائية والتحكيمية للاتحاد للموسم الجديد 2022-2021، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء الجمعية العمومية، وممثلي رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتم اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والتحكيمية للموسم الرياضي 2022-2021، لتضم لجنة الانضباط، المستشار سعيد الحوطي رئيساً، وحمدان رشود الزيودي نائباً للرئيس، والأعضاء حسن محمد الشيباني، عبدالله إبراهيم الحمادي وسلمان محمد الطويل، وغرفة فض المنازعات، المستشار عيسى صالح الحوسني رئيساً، وعلي سلطان الحداد نائباً للرئيس، والأعضاء حسين يسلم أحمد، خالد عبيد خادم، حمد إبراهيم الأستاذ، محسن مصبح فرج وإسماعيل راشد إسماعيل.

وضمت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط، الدكتور صالح راشد الحمراني رئيساً، وفيصل أحمد الحداد نائباً للرئيس، والأعضاء علي عبدالله مخلوف، الدكتور إبراهيم الملا وعارف محمود ميرزا، ولجنة الاستئناف على قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وغرفة فض المنازعات، المستشار عبدالله حسن الطاهر رئيساً، والقاضي علي شامس المدحاني نائباً للرئيس، والأعضاء الدكتور أحمد سليمان، عبد العزيز إبراهيم الأبلم وشهاب حمد بوشهاب.

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من جانبه، غرد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عبر حسابه الشخصي على «تويتر» عقب نهاية الاجتماع: «ناقشنا مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الكثير من الملفات المهمة، واتخذنا قرارات تدعم رؤية 2038، واعتمدنا عضوية أندية الدرجة الثانية، والتعديلات على النظام الأساسي، ونؤكد تواصلنا مع الجميع بهدف تطوير اللعبة والارتقاء بها بما يواكب تطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة».

وبدأ الاجتماع بالمناداة على الحضور والتحقق من اكتمال النصاب القانوني، بحضور 30 من أصل 32 عضواً، ومن ثم تم التصديق على جدول الأعمال الذي تم إرساله مسبقاً مع المستندات الخاصة بالاجتماع حسب النظام الأساسي، وبعدها ألقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، كلمة قال فيها: «في البداية نقدم الشكر لقيادتنا الرشيدة على الجهود العظيمة التي بذلتها خلال الفترة الماضية من أجل سلامة المجتمع وكل من يُقيم في الدولة، إذ بذلت القيادة جهوداً يصعب وصفها من أجل مكافحة الجائحة وتوفير بيئة آمنة لكل الأنشطة، ولولا هذا الجهد الكبير لبقيت كرة القدم متوقفة».

وأضاف: «كما أن نجاح الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة، جعل الإمارات بلداً آمناً، تقصده منتخبات القارة ونجوم العالم، ولعل أبرز شاهد على ما أقول، استضافة الدولة للمجموعتين الأولى والسابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وآسيا 2023، وقبلها استضافة مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا ومعسكرات العديد من المنتخبات والأندية، ونجحنا بحمد الله وفضله في التنظيم الذي نال إعجاب الجميع».

تعاون كبير

وأوضح: «شهدنا في الفترة الماضية تعاوناً كبيراً من الأندية وشخصيات رياضية وصناع قرار وإعلاميين، وهذا التعاون وتبادل الأفكار ساعدنا في إعلان رؤية 2038 واستراتيجية الاتحاد، ونحن نطمح إلى مزيد من التعاون، لأن المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف والتفكير معاً من أجل تطوير الكرة الإماراتية».

وتابع: «تأهل منتخبنا الوطني إلى المرحلة الحاسمة في تصفيات كأس العالم، وهذا أمر يبعث فينا الأمل، ويدفعنا لمزيد من العمل، لأن الفترة المقبلة فيها الكثير من التحديات، وجاء نجاح المنتخب بعد موسم محلي استثنائي ومميز في كل تفاصيله ومفرداته، وسنبقى حريصين على التواصل مع الجميع، فكرة القدم للجميع، وسيبقى التعاون بيننا وبين الأندية والمؤسسات الرياضية الأخرى في أحسن حالاته إن شاء الله، لأن هدفنا واحد، وشكراً على كل ما قدمتموه في الفترة الماضية، شكراً للفرق الطبية، شكراً للهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، وإدارات الأندية، المجالس الرياضية، اللاعبين والمدربين والإداريين، شكراً للإعلاميين والجمهور، وكل من أسهم معنا بالأمس، وسيسهم معنا اليوم وغداً».

الدرجة الثانية

تم في بداية الاجتماع، تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر، وهم عبدالله قنزول ممثل النادي العربي، علي الملاحي ممثل نادي العروبة، وعلي الحوسني ممثل نادي خورفكان.ووافقت الجمعية العمومية على إلغاء شرط الإشهار بالنسبة لأندية الدرجة الثانية، وذلك بعد قيام الاتحاد بتوقيع مذكرات تفاهم مع الهيئة العامة للرياضة ومجلسي أبوظبي ودبي الرياضيين.

مصادقة

تم خلال الجمعية المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (1) لعام 2020 المنعقد بتاريخ 30 أغسطس الماضي، وبعدها تم عرض تقرير نشاط اتحاد كرة القدم في الموسم الرياضي المنصرم، والحساب الختامي للاتحاد وتقرير مدققي الحسابات، حيث تم التصديق عليه.

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