النصر يدشن تحضيراته اليوم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يدشّن النصر تحضيراته اليوم استعداداً للموسم الجديد بالفحوصات الطبية الشاملة، والتي تتضمن قياس الأوزان واختبار الكشف عن فيروس كوفيد 19 قبل استئناف التدريبات الجماعية على الملعب الفرعي بقلعة العميد إلى غاية المغادرة إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا. وتمتد فترة تحضيرات العميد على 3 مراحل، تنطلق الأولى اليوم في دبي وسيركز فيها الجهاز الفني على استعادة اللياقة البدنية للاعبين ثم مرحلة المعسكر الذي سيشهد نسقاً تصاعدياً في تدريبات اللياقة بحصص مران صباحية ومسائية وتبدأ المرحلة الثالثة عقب العودة من المعسكر إلى غاية انطلاق الموسم الجديد 19 أغسطس المقبل.

مفاضلة

وقرر النصر رسمياً إقامة معسكره الصيفي على فترتين في مدينتي مرسية وأليكانتي خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وتعرف المدينتان بطابعهما الإسلامي وطقسهما المعتدل خلال هذه الفترة.

وكان النصر يفاضل بين أكثر من دولة أوروبية لاستضافة معسكر الفريق الأول من بين الدول الأكثر أماناً من الجائحة وذات انتشار محدود لها والمدرجة ضمن القائمة الخضراء والتي تتميز بسهولة الحركة والتنقل في ظل القيود التي مازالت تفرضها العديد من الدول حول العالم.

تعاقدات

وعلى صعيد التعاقدات كان النصر أول فريق في دوري الخليج العربي يحسم ملف لاعبيه الأجانب استعداداً للموسم الجديد، بعدما قرّر الاحتفاظ برباعي الموسم الماضي، المكوّن من الجزائري مهدي عبيد والإسرائيلي ضياء سبع والبرتغالي توزي ونجم منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز، حيث قامت شركة الكرة بتجديد تعاقدها مع توزي لمدة موسمين إلى غاية 2023 وتمديد عقد ريان مينديز حتى 2024، في المقابل يستمر عقد مهدي عبيد إلى يونيو 2022 وضياء سبع إلى غاية 2023.

وضمّت قائمة الوافدين الجدد حارس المرمى عبد الله التميمي العائد إلى قلعة العميد بعد 3 مواسم قضاها في الفجيرة والمدافع العراقي المقيم محمد مصطفى بعقد يمتد لـ3 مواسم، وحارس المرمى عادل أبوبكر فدعق لمدة 3 مواسم، إضافة لتجديد عقد البرازيلي غلوبير ليما حتى 2025 وقبله أحمد شمبيه حتى 2026

ويسعى النصر لاستكمال ملف التعاقدات بشكل نهائي بضم مهاجم مقيم بقدرات فنية جيدة بإمكانه تقديم الإضافة المطلوبة للفريق خصوصاً أن العميد عانى في الموسم الماضي من قلة الخيارات في مركز المهاجم لتعويض سيباستيان تيغالي.

ويضم النصر 4 لاعبين مقيمين حالياً هم 3 برازيليين كايكي جيسوس «مهاجم» و غابرييل فالنتيني«لاعب وسط» وغلوبير ليما «مدافع» والعراقي محمد مصطفى «مدافع» بينما تمت إعارة النيجيري أوناه إلى العروبة وفسخ عقد طارق نوفاييس وانتقل حارس المرمى إبراهيم عيسى إلى الوصل.

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