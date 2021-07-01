«الأبيض» يترقب قرعة تصفيات مونديال 2022

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يحلم منتخبنا الوطني «الأبيض» وجمهوره، بالوصول إلى كأس العالم 2022، وتكرار إنجاز المشاركة في مونديال إيطاليا 1990، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها المنتخب في مبارياته الأخيرةويترقب منتخبنا اليوم، وعبر تقنية الفيديو، قرعة تصفيات المرحلة الثالثة الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بين 12 منتخباً صعدوا إلى تلك المرحلة، بنهاية المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات المونديال المقبل، وكأس آسيا 2023، ومن بينها 6 منتخبات عربية، وهي الإمارات، السعودية، العراق، سوريا، لبنان وسلطنة عمان، إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، الصين وفيتنام.

تصنيف

تم تحديد مستويات المنتخبات الـ 12 المتأهلة، وفق آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والصادر يوم 18 يونيو الماضي، ليتم توزيعها على ستة أوعية خلال القرعة، وصنف منتخبنا الوطني الأول والمنتخب السعودي في المستوى الثالث، فيما ضم المستوى الأول منتخبي اليابان وإيران، والمستوى الثاني، منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية، والمستوى الرابع، منتخبي العراق والصين، والمستوى الخامس، منتخبي سلطنة عمان وسوريا، وفي المستوى السادس الأخير، منتخبي فيتنام ولبنان.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 12 إلى مجموعتين، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، حيث سيتم توزيع المنتخبات على ستة مستويات في ستة أوعية، وسيحدد رقم الوعاء المركز الذي سيحتله كل منتخب في المجموعة، ويبدأ سحب القرعة بالوعاء رقم 6، حيث تحتل الكرة الأولى المسحوبة المركز A6، والثانية B6، وهكذا وصولاً إلى الوعاء 1.

تصفيات

وستلعب منتخبات كل مجموعة فيما بينها دوري من دورين، وتحدد إقامة مباريات الدور الثالث أيام 2 و7 سبتمبر، و7 و12 أكتوبر، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير، و1 فبراير، و24 و29 مارس 2022، ويتأهل بشكل مباشر، الأول والثاني من كل مجموعة لمونديال 2022، بينما يخوض صاحبا المركز الثالث مباراة ملحق تأهيلي، والفائز منهما يتأهل لخوض ملحق تأهيلي آخر لم يتحدد الطرف الثاني فيه، ولكن المرحلة الأخيرة ستضم منتخبات من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا.

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