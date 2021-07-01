العروبة يستعير النيجيري أوناه من النصر

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

أكمل العروبة تعاقده مع النيجيري المقيم شوكويبوكا أوناه (21 عاماً) قادماً من النصر على سبيل الإعارة، ويلعب أوناه في مركز الجناح الأيسر وسيستفيد منه الجهاز الفني لفريق العروبة بقيادة المدرب التونسي فتحي العبيدي في تدعيم الخط الأمامي وذلك خلال مباريات دوري الخليج العربي أغسطس المقبل.

ويعتبر النيجيري أوناه ثاني صفقات إدارة العروبة بعد موافقة نادي الرفاع البحريني على انتقال اللاعب الدولي البحريني علي مدن لارتداء شعار الأخضر العرباوي والظهور خلال الموسم المقبل في دوري الخليج العربي، كما تبحث الإدارة عن توقيع مزيد من التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء والشهرة.

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