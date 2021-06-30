فهد الحوسني حكماً بمونديال كرة قدم الصالات في ليتوانيا

المصدر: وام

كلفت إدارة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي فهد بدر الحوسني ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات في ليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبلين.

ويخضع جميع الحكام المكلفين بالبطولة لدورة تدريبية في الفترة من 2 إلى 11 سبتمبر سعيا من الاتحاد الدولي لتجهيزهم بأفضل الطرق والامكانيات التي تسهم في نجاح إدارة مباريات المونديال.

يأتي اختيار الحوسني بعد تميزه في إدارة المباريات التي أدارها على الصعيدين المحلي والقاري وأبرزها مشاركته في إدارة مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2020 عن منطقة شرق آسيا التي استضافتها فيتنام في أكتوبر 2019 ومواجهات ملحق التصفيات الآسيوية لكرة قدم الصالات 2021 والتي ضمت منتخبات العراق ولبنان وفيتنام وتايلاند واستضافتها مدينة خورفكان في الفترة من 20 إلى 25 مايو الماضي.

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