الجزيرة يستهل مشوار الدفاع عن لقب دوري الخليج العربي أمام الظفرة

المصدر: البيان

نظمت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم، مراسم قرعة الموسم الجديد 2021-2022، لمسابقتي دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وذلك في الحفل الذي أقيم في فندق ريكسوس بريميوم JBR في دبي.

وحضر مراسم الحفل، عبد الله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجهات الرسمية، وشركاء النجاح، والأندية ووسائل الإعلام وعدد من الضيوف البارزين.

وتميز الحفل بمبادرة الوفاء التي تم خلالها تكريم وإبراز مسيرة أشخاص بارزين منهم من رحل عنا، وآخرين يجسدون الإرادة والطاقة الإيجابية، وهم المرحوم سالم سعد لاعب منتخبنا الوطني السابق، والمرحوم عماد عثمان الإعلامي الذي عاصر دورينا على مدار سنوات طويلة، كما تم استضافة اللاعب أحمد العكبري، كضيف فوق العادة، وهو الذي يلهم الجميع بتعافيه من الحادث الأليم الذي ألم به وأبعده عن ملاعب كرة القدم، لكنه سيبقى دائماً جزءا من كرة القدم الإماراتية.

وقام حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة رئيس اللجنة الفنية، بتكريم سيف نجل المرحوم سالم سعد، وقام محمد عبيد اليماحي عضو مجلس إدارة الرابطة، بتكريم عمرو نجل المرحوم عماد عثمان.

فيما كرم عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة الرابطة أحمد العكبري لاعب منتخبنا الأولمبي والوحدة السابق، علماً أن الضيوف شاركوا سحب قرعة الكأس.

وانطلقت مراسم قرعة الموسم الرياضي 2021-2022، بسحب قرعة الكأس المسابقة التي ستنطلق في 15 أكتوبر المقبل، على أن يبدأ الجزيرة وشباب الأهلي مشوارهما من ربع النهائي كونهما بطلي الدوري، وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي.

وأسفرت القرعة في الدور الأول، عن مواجهة اتحاد كلباء مع العروبة، على أن يلتقي المتأهل مع الجزيرة في ربع النهائي، فيما يتواجه العين مع الإمارات ويلتقي المتأهل في ربع النهائي مع الصاعد من لقاء بني ياس مع الوصل.

وفي الجهة الثانية من الطريق إلى النهائي، ستكون المواجهة بين الشارقة وعجمان، ويلتقي المتأهل مع شباب الأهلي في ربع النهائي، ويتواجه النصر الظفرة مع الظفرة، على أن يلتقي المتأهل في ربع النهائي مع الصاعد من لقاء الوحدة وخورفكان.

وشهد الحفل استخدام النظام الإلكتروني الذكي "القرعة الإلكترونية" لدوري الخليج العربي لموسم 2021-2022، وذلك للمرة الأولى، في مبادرة من رابطة المحترفين الإماراتية، للمسابقة التي ستنطلق في 19 أغسطس المقبل، وفي خطوة رائدة، بشكل جديد يواكب التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة، ويتماشى مع استراتيجية الرابطة 2020-2030، وجاء استخدام هذا النظام خلال الحفل ناجحاً بعدما أقيمت القرعة بكل سلاسة وسرعة ودقة وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.

وأسفرت القرعة، عن افتتاح الجزيرة حامل اللقب مشواره في الجولة الأولى بلقاء الظفرة، وتقام الجولة الأولى يومي 19 و20 أغسطس المقبل، وتشهد أيضاً مباريات الإمارات مع شباب الأهلي، والعروبة مع الوحدة، وعجمان مع النصر، وخورفكان مع العين، وبني ياس مع الوصل، والشارقة مع اتحاد كلباء.

وفي الجولة الثانية التي تقام يومي 25 و26 أغسطس المقبل، يلتقي فيها اتحاد كلباء مع الجزيرة، الوصل مع خورفكان، العين والإمارات، شباب الأهلي وعجمان، النصر والعروبة، الظفرة والشارقة، والوحدة وبني ياس.

وفي الجولة الثالثة التي تقام 10 و11 سبتمبر المقبل، يلتقي الإمارات مع الظفرة، خورفكان والوحدة، الشارقة والوصل، اتحاد كلباء وعجمان، بني ياس والعين، العروبة وشباب الأهلي، الجزيرة والنصر.

وفي الجولة الرابعة التي تقام يومي 16 و17 سبتمبر، يلتقي النصر وخورفكان، الجزيرة والإمارات، العين واتحاد كلباء، الظفرة وبني ياس، عجمان والعروبة، الوصل والوحدة، شباب الأهلي والشارقة.

وفي الجولة الخامسة التي تقام يومي 23 و24 سبتمبر، يلتقي بني ياس مع عجمان، العروبة والعين، الإمارات والنصر، اتحاد كلباء والوصل، خورفكان والظفرة، الشارقة والجزيرة، الوحدة وشباب الأهلي.

وفي الجولة السادسة التي تقام يومي 28 و29 سبتمبر، يلتقي خورفكان والإمارات، الظفرة واتحاد كلباء، النصر وبني ياس، العين والوحدة، الجزيرة والعروبة، الوصل وشباب الأهلي، عجمان والشارقة.

وفي الجولة السابعة التي تقام أيام 21 و22 و23 أكتوبر، يلتقي عجمان والظفرة، شباب الأهلي والجزيرة، بني ياس وخورفكان، الوصل والعين، اتحاد كلباء والعروبة، الوحدة والإمارات، والشارقة والنصر.

وفي الجولة الثامنة التي تقام يومي 28 و29 أكتوبر، يلتقي الجزيرة وبني ياس، الإمارات والوصل، شباب الأهلي والعين، خورفكان وعجمان، الظفرة والوحدة، النصر واتحاد كلباء، والعروبة والشارقة.

وفي الجولة التاسعة التي تقام يومي 2 و3 نوفمبر، يلتقي الوصل والنصر، العروبة وخورفكان، الشارقة والوحدة، العين والظفرة، اتحاد كلباء وشباب الأهلي، عجمان والجزيرة، بني ياس والإمارات.

وفي الجولة العاشرة يومي 20 و21 نوفمبر، يلتقي الظفرة والوصل، الإمارات واتحاد كلباء، النصر وشباب الأهلي، الوحدة وعجمان، الجزيرة والعين، بني ياس والعروبة، وخورفكان والشارقة.

وفي الجولة الـ11، التي تقام يومي 25 و26 ديسمبر، يلتقي اتحاد كلباء والوحدة، عجمان والوصل، شباب الأهلي والظفرة، العين والنصر، الجزيرة وخورفكان، الشارقة وبني ياس، العروبة والإمارات.

وفي الجولة الـ12، التي تقام يومي 30 و31 ديسمبر، يلتقي الوحدة والجزيرة، الوصل والعروبة، الإمارات والشارقة، خورفكان واتحاد كلباء، الظفرة والنصر، بني ياس وشباب الأهلي، العين وعجمان.

وفي الجولة الـ 13 التي تقام يومي 6 و7 يناير 2022، يلتقي النصر والوحدة، عجمان والإمارات، شباب الأهلي وخورفكان، الجزيرة والوصل، اتحاد كلباء وبني ياس، الشارقة والعين، العروبة والظفرة.

ووفرت رابطة المحترفين الإماراتية، الجدول إلكترونيا باستخدام QR code الذي ظهر على الشاشة في الحفل، في مبادرة لتجنب استخدام الأوراق في الحفل تماشياً مع الإجراءات الصحية في الدولة، وخدمة سريعة لوسائل الإعلام والضيوف للحصول على نسخة إلكترونية على أجهزتهم المحمولة، كما تم توفيرها عبر منصات الرابطة في مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي.

ومن جانبه، عبر عبد الله ناصر الجنيبي، عن تطلعه بأن يمثل هذا الحفل الخطوة الأولى في الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، وقال: "ينطلق الموسم الجديد بتحد وطموحات عالية وتطلعات لا حدود لها، لتسطير نجاحات أخرى في تاريخ كرة القدم، بعد أن حصدنا جميعا نجاح موسم استثنائي، تغلبنا فيه على عقبات جائحة فيروس كورونا المستجدة، وبرهننا للعالم أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة ورؤيتها الحكيمة، وبتضافر جهود خط دفاعنا الأول والمؤسسات والأفراد، تحدت الجائحة وحققت النجاحات الواحدة تلو الأخرى ليس على صعيد مسابقات المحترفين فقط، بل كانت الإمارات قبلة لأبرز الأحداث الرياضية القارية والعالمية، هذه هي الإمارات بلد اللامستحيل".

ووجه الجنيبي الشكر للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على الدعم المتواصل لمسابقات المحترفين ولجميع شركاء النجاح في الموسم الاستثنائي وتمنى التوفيق لجميع الأندية.

وبخصوص تكريم سفراء شرف الحفل، أكد الجنيبي أن كرة القدم هي رسالة سامية قبل أن تكون مجرد لعبة، وقال: "اليوم نجدد تقديرنا لكل من ساهم في تطوير كرة القدم الإماراتية، ونقدم رسالة وفاء وعرفان لكل من غادرونا إلى دار البقاء بعد أن تركوا لنا ذكريات لن يمحوها الزمن، وتربعوا على عرش القلوب، لمساتهم لاتزال وستبقى خالدة معنا".

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