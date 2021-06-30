الوصل يعلن وصول بوتكر وسيلفا إلى دبي

المصدر: دبي-علي شدهان

أعلن نادي الوصل عبر حسابه على تويتر، وصول البرازيلي ويليام بوتكر، ومواطنه ادريلسون سيلفا إلى دبي، تمهيدا لخضوعهما للفحص الطبي اللازم، قبل إعلان انضمامهما رسميا إلى صفوف فريق النادي الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

الإشارة الأولى

ويعد إعلان وصول بوتكر وسيلفا، الإشارة الرسمية الأولى للكشف عن بعض مسار تحركات الوصل سواء مع المحترفين الأجانب، أو اللاعبين المحليين للموسم المقبل.

برنامج إعداد

ومنذ أول من أمس، بدأ الوصل برنامج إعداده للموسم الجديد بإجراء الفحوصات الطبية المعتادة للاعبين، على أن تنطلق التدريبات الفعلية في معقله بزعبيل في الرابع من يوليو المقبل في إطار معسكر داخلي يخوضه الإمبراطور في دبي.

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