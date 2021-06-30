19 أغسطس انطلاق الجولة الأولى لدوري الخليج العربي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية، أجندة مسابقاتها للموسم المقبل 2021 - 2022، لينطلق الموسم الجديد بإقامة مباريات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي يومي 19 و20 أغسطس المقبل، وتعقبها الجولة الثانية يومي 25 و26 من الشهر نفسه، قبل التجمع الأول للمنتخب الأول لبداية التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

كما ستجري رابطة المحترفين في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، في فندق ريكسوس بريميوم JBR بدبي، قرعة دوري الخليج العربي لكرة القدم للموسم الجديد 2021 - 2022، وتقام بالنظام الإلكتروني الذكي (القرعة الإلكترونية) للمرة الأولى.وتم إعداد أجندة الموسم الجديد، عبر عدة اجتماعات تنسيقية سواء بين فريق العمل المشترك من اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، أو مع ممثلي الأندية المحترفة، بالإضافة لاجتماع تنسيقي مع ممثلي القنوات الناقلة وصاحبة الحقوق.

دعم

وجددت الرابطة التأكيد على أهمية دعم مسيرة المنتخب كأولوية وطنية، ووفق الغايات التي تتطلع لها منظومة الاحتراف في كرة القدم الإماراتية ليكون «الأبيض» في الواجهة القارية والعالمية، قبل انطلاق مشوار التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في سبتمبر المقبل.

أما باقي مشوار الدور الأول من دوري الخليج العربي، فسيشهد إقامة 4 جولات في سبتمبر 2021، حيث تقام الجولة الثالثة يومي 10 و11، والرابعة أيام 16 و17 و18، والخامسة يومي 23 و24، على أن تقام الجولة السادسة يومي 28 و29 من الشهر نفسه. وتقام خلال أكتوبر 2021، جولتان في دوري الخليج العربي، وتعقبان التجمع الثاني للمنتخب الأول، إذ تلعب الجولة السابعة أيام 21 و22 و23، والثامنة يومي 28 و29 من ذات الشهر.

جولة

وتسبق مباريات الجولة التاسعة المقررة في 2 و3 نوفمبر 2021، التجمع الثالث للمنتخب الأول، وتعقبها مباريات الجولة العاشرة يومي 20 و21 نوفمبر، فيما تلعب مباريات الجولة 11 يومي 25 و26 ديسمبر 2021، والجولة 12 يومي 30 و31 ديسمبر 2021، على أن يختتم الدور الأول بإقامة الجولة 13 يومي 6 و7 يناير 2022.أما منافسات النسخة الجديدة من كأس الخليج العربي، فستنطلق في 15 و16 أكتوبر 2021، فيما تقام مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي تجمع الجزيرة بطل الدوري وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة الموسم الماضي 2020 - 2021، في 10 يناير 2022.

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